‘‘La meilleure option pour tout le monde’’, Jalibert juge son avenir avec le XV de France

Parti de Marcoussis en pleine tournée d’automne, l’avenir de Matthieu Jalibert avec le XV de France interroge les observateurs.

C’est une chose rare. En plein mois de novembre, Matthieu Jalibert a quitté Marcoussis, sans être blessé, ni malade. Pour cause, le Bordelo-Béglais n’était pas aligné sur la feuille de match pour défier les All Blacks avec le XV de France. Depuis, certains observateurs s’interrogent sur son avenir avec les Bleus de Fabien Galthié.

XV de France. ''Un divorce entre Jalibert et Galthié'', le Bordelais a-t-il perdu la confiance du sélectionneur ?

Jalibert, un Bleu devenu sage ?

Après avoir annoncé sa prolongation aux supporters de l’Union Bordeaux Bègles, il est désormais lié au club jusqu’en 2028, le joueur de 26 ans s’est exprimé face à la presse. Ainsi, il concède que la fenêtre internationale “n'a pas été facile à gérer, mais ça fait partie du sport de haut niveau.”

Selon des propos relayés par Rugbyrama, l’ouvreur n’a pas voulu faire comme si rien ne s'était passé. “C’est comme ça, tout ne peut pas aller tout le temps dans le bon sens. J’ai exprimé des choses à Fabien sur un certain mal-être que j’avais et on m’a proposé de faire un break et de rentrer à Bordeaux, chose que j’ai acceptée”, déclare Matthieu Jalibert.

XV de France. ''Besoin de joueurs forts et déterminés'', Galthié justifie ses choix et l'absence de Jalibert

Par la suite, l’international au 34 sélections a affirmé qu’il était rentré en Gironde car “il faut savoir dire stop quand il y a un trop-plein.” Évoquant son bien-être et sa santé mentale, il ponctue en affirmant que “c’était pour (lui) la meilleure option, et pour tout le monde.”

Pas de rupture avec le XV de France

Malgré ces péripéties, Matthieu Jalibert ne veut pas pour autant s’isoler du groupe tricolore sur le long terme. “Je ne me suis pour autant pas éloigné de l’équipe de France et si l’on fait appel à moi, je monterai avec le plus grand plaisir”, affirme-t-il sans détour.

XV de France. ''Trois Toulousains passent devant Jalibert'', son cas divise les spécialistes

S’il n’a pas souhaité développer les raisons de son mal-être automnal, Matthieu Jalibert s’est exprimé sur l’impact médiatique qu’a eu cette actualité entre lui et le XV de France. “Parfois, c'est pesant. J’ai toujours l’impression que l’on essaye de me donner une mauvaise image. Je sais que je n’ai pas toujours bien fait, mais j’ai toujours été honnête et droit dans mes bottes”, confie-t-il.

Performant avec l’UBB depuis le début de la saison, l’ouvreur attend désormais de pouvoir montrer ses qualités de jeu en Champions Cup. Face à des adversaires européens, Matthieu Jalibert va essayer d’emmener son club le plus loin possible, que ce soit cette saison ou pour les quatre prochaines.

Louis Bielle-Biarrey déjà ''meilleur'' que Penaud avec le XV de France ? Les chiffres ne mentent pas !