XV de France. ''Trois Toulousains passent devant Jalibert'', son cas divise les spécialistes

Absent de la composition d'équipe samedi pour affronter la Nouvelle-Zélande, Matthieu Jalibert a reculé dans la hiérarchie. Trois spécialistes reviennent sur la gestion de son cas.

Le XV de France affrontera les All Blacks ce samedi sans Matthieu Jalibert. Fabien Galthié a tranché : le Bordelais n’est pas retenu parmi les 23, et c’est Thomas Ramos qui débutera à l’ouverture. Une décision lourde de conséquences pour Jalibert, qui retourne à Bordeaux avec un goût amer. Si son talent offensif est indiscutable, la confiance du sélectionneur semble en chute libre.

XV de France. Matthieu Jalibert, ou le déclassement du meilleur ouvreur de la saison

"C’est une marque de non-confiance"

Sur le plateau du Super Moscato Show, l’ancien international Denis Charvet n’a pas mâché ses mots :

"Fabien Galthié n’a pas confiance en lui, tout simplement. C’est une marque de non-confiance et ça risque de perdurer malheureusement pour lui." Charvet pointe également l’ambiguïté du rôle de Ramos : "D’un côté, tu as un joueur qui veut jouer arrière, mais que l’on met à l’ouverture, et celui qui doit remplacer Ntamack rentre à la maison."

"Il mange son pain noir"

Vincent Moscato, de son côté, estime que la décision n’a rien d’injuste :

"Il a perdu du crédit en raison de sa défense notamment. Il faut qu’il soit patient, qu’il s’entraîne, qu’il progresse. Mais là, il mange son pain noir. Il aura du mal à enchaîner, car on sent qu’on ne lui fait pas confiance."

Une confiance essentielle, surtout à un poste aussi stratégique que celui d’ouvreur.

XV de France. Jalibert ''doué offensivement'' mais relégué au second plan, ''je trouve que c’est dur''

"Trois Toulousains devant lui"

Philippe Saint-André va plus loin en analysant la hiérarchie en place :

"Galthié lui préfère trois Toulousains au poste d’ouvreur : Ntamack, Ramos, et Dupont. Si Ramos se blesse, c’est Dupont qui prend l’ouverture. Jalibert sait maintenant qu’il est relégué au quatrième rang."

L’ancien sélectionneur des Bleus évoque également l’impact psychologique sur le Bordelais :

"Il a pris un coup au moral incroyable, surtout que Ramos annonce dans les médias qu’il préfère jouer à l’arrière."

Quelle suite pour Jalibert ?

Depuis cinq ans, Galthié utilise Jalibert comme finisseur, mais cette mise à l’écart pour le match clé de l’année 2024 contre les All Blacks pourrait laisser des traces. Psychologiquement, l’ouvreur de l’UBB devra se relever pour espérer retrouver sa place dans la rotation des Bleus.