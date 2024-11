XV de France. Matthieu Jalibert, ou le déclassement du meilleur ouvreur de la saison

Matthieu Jalibert, auteur d’un début de saison génial, recule dans la hiérarchie en Bleu, au point de sortir du groupe ce mercredi.

Coup dur pour Matthieu Jalibert. Remplaçant face au Japon lors de la victoire des Bleus (52-12), l’ouvreur de l’UBB ne devrait même pas figurer sur la feuille de match pour le choc contre la Nouvelle-Zélande ce samedi au Stade de France. Une décision forte, qui aurait été prise par Fabien Galthié en début de semaine, et qui en dit long sur les choix tactiques du staff.

Le banc en 6-2 et Jalibert sur le carreau

Pas de surprise côté stratégie : Galthié aurait décidé d’opter pour un banc avec 6 avants - 2 arrières, avec Nolann Le Garrec et Émilien Gailleton pour couvrir la ligne de trois-quarts. En cas de pépin sur le poste de numéro 10, c’est Antoine Dupont qui serait amené à glisser à l’ouverture, tandis que Thomas Ramos, arrière de formation, devrait débuter avec le maillot floqué du numéro 10.

Une situation qui relègue Jalibert au quatrième rang dans la hiérarchie des ouvreurs, en l’absence de Romain Ntamack. Un constat difficile à avaler pour un joueur en feu depuis le début de saison avec l’UBB. Ses performances en club, où il s’est montré décisif, ne semblent pas peser face aux considérations tactiques de Galthié.

Christian Labit monte au créneau

Le choix de ne pas intégrer Jalibert parmi les 23 fait réagir, notamment chez les observateurs. Christian Labit, ancien manager de Carcassonne, n’a pas mâché ses mots sur le plateau de viàMidol :



« C’est inadmissible que Matthieu Jalibert ne soit pas aligné. C’est le meilleur 10 qu’il y a actuellement en France. Quand il y a Romain Ntamack, forcément, il y a débat. Mais là, pourquoi faire jouer un joueur qui n’est pas à son poste ? Thomas Ramos a des qualités, mais ce n’est pas un 10 à la base. […] On ne travaille pas dans la continuité. Quand Romain reviendra, Ramos repassera à l’arrière, et Jalibert n’aura aucune continuité en Bleu à ce poste. Ce n’est pas très décent par rapport à son début de saison et à son avenir en équipe de France. »

Un point de vue partagé par beaucoup : si Jalibert ne joue pas maintenant, en l’absence de Ntamack, quand pourra-t-il s’affirmer dans le rôle d’ouvreur titulaire ?

Une hiérarchie floue pour l’avenir

Les faits de jeu, comme cette interception fatale face au Japon, n’ont sans doute pas aidé l’ouvreur bordelais à marquer des points. Mais l’exclusion de Jalibert semble surtout dictée par le choix d’un banc renforcé chez les avants, pour contrer la puissance néo-zélandaise. La décision de Galthié soulève néanmoins des questions sur la gestion de ce poste crucial : la place de Jalibert dans le projet à long terme devient floue.

Retour à Bordeaux pour Jalibert

Sauf surprise de dernière minute ou blessure lors des prochains entraînements, Jalibert devrait retrouver Bordeaux dès mercredi soir, en même temps que les autres joueurs libérés par le staff. Un coup dur pour un joueur qui semblait sur la voie de s’imposer durablement en bleu. Forcément cette décision soulève des questions, est-ce que le Girondin paie son geste sur Grégory Alldritt la saison dernière ? Se passe-t-il des choses en internes qui n’ont pas encore fuité ? La suite de la tournée nous apportera peut-être des éléments de réponse.