XV de France. Dupont/Ramos, le choix du talent, comment Galthié prépare l’avenir avec des choix forts

Galthié secoue les habitudes avec une compo audacieuse contre le Japon : Moefana et Gailleton au centre, Fickou sur le banc. Une jeunesse inspirante prête à marquer les esprits !

Pour le premier test de la tournée d'automne, Fabien Galthié a annoncé la composition du XV de France face au Japon. Une équipe avec des surprises, des choix forts qui montrent la volonté de renouveler et d'émuler la concurrence. Loin de céder aux habitudes, le sélectionneur des Bleus aligne Yoram Moefana et Émilien Gailleton au centre, laissant Gaël Fickou sur le banc. Une sélection qui souligne l'intention de Galthié d'offrir du temps de jeu aux jeunes tout en consolidant l’expérience collective. Alexandre Roumat, en grande forme avec Toulouse, débutera également en troisième ligne, reléguant Charles Ollivon en tribune.

Continuité et émulation

Pour Galthié, cette composition est le fruit de l’émulation et de la continuité. « Je parlerai plutôt de continuité et d'émulation, il y a un seul nouveau capé, Tevita Tatafu, et pour le reste, ils ont tous déjà été capés soit en hiver, soit en été », précise le sélectionneur. Depuis plusieurs semaines, le groupe de 42 s’entraîne ensemble, profitant des accords avec la Ligue Nationale de Rugby. Cette préparation a permis à Galthié de sélectionner les joueurs les plus en forme, sans se baser uniquement sur le vécu collectif, mais plutôt sur le potentiel et la performance du moment.

Gailleton et Moefana : une association pleine de promesses

La titularisation de Gailleton aux côtés de Moefana marque un choix audacieux. « C’est intéressant de voir cette association, cette nouvelle association », déclare Galthié. Il rappelle que si Gailleton est jeune, il est déjà familier avec l’environnement du XV de France grâce à ses entraînements réguliers avec les Bleus. Quant à Moefana, replacé en premier centre dans son club, il a montré une belle progression. Ensemble, ils offriront un duo énergique et complémentaire. Et si Fickou reste un pilier de la défense tricolore, sa présence sur le banc permet de reposer un joueur clé tout en testant d’autres combinaisons.

Roumat pour créer la différence en troisième ligne

La titularisation d’Alexandre Roumat est une autre décision remarquée. Avec des performances de haut niveau à Toulouse, il a gagné la confiance de Galthié pour ce premier test. « Depuis qu'il est à Toulouse, il enchaîne les titularisations et les grosses performances, il joue en huit, il peut jouer en sept ou en quatre », explique Galthié. Avec sa polyvalence et sa présence en touche, Roumat s’impose dans un rôle clé, tandis qu’Ollivon, l’un des cadres du groupe, est ménagé en vue des prochains matchs de la tournée.

La charnière Dupont-Ramos, alignée pour ce test, est un choix de sécurité et d’expérience. Galthié précise que la sélection repose sur le vécu collectif, essentiel à ce niveau, mais aussi sur le talent. « Pour nous, l’expérience collective est un facteur clé de succès, et sur cette composition de charnière, c'est le niveau qui s’impose naturellement », explique-t-il. Toutefois, il ne ferme pas la porte à Jalibert, qui reste un joueur clé pour l’équipe.

Un projet collectif ambitieux

Si certains cadres comme Fickou et Ollivon sont "écartés" pour ce match, Galthié insiste sur l'importance de leur rôle pour le futur. « Attention, il y a une rotation, il y a une émulation », dit-il. Ce choix s’inscrit dans une vision à long terme où l’objectif est de préserver la fraîcheur physique et mentale des piliers de l’équipe. Pour Galthié, ce n’est pas une remise en cause, mais une manière de renforcer la cohésion collective et de préparer les joueurs aux échéances futures.

En alignant cette équipe, Galthié et son staff montrent leur volonté d’intégrer les jeunes talents, tout en capitalisant sur l’expérience des plus anciens. « Ce qu’on veut, c’est conserver nos meilleurs joueurs, qui ont vécu ces cinq années avec nous », conclut le sélectionneur. Avec cette composition, le XV de France s’apprête à affronter le Japon, en quête de continuité et de victoire.