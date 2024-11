XV de France. ''Besoin de joueurs forts et déterminés'', Galthié justifie ses choix et l'absence de Jalibert

Galthié justifie ses choix pour affronter les All Blacks et explique l'absence de Jalibert. Entre stratégie et attentes de caractère, il révèle la clé pour tenir tête à la redoutable Nouvelle-Zélande.

La composition du XV de France pour le test face à la Nouvelle-Zélande a soulevé des questions, notamment sur l'absence de Matthieu Jalibert. En conférence de presse, Fabien Galthié a justifié ses choix tout en donnant des clés sur l'état d'esprit de son groupe et ses attentes pour cette tournée de novembre.

"La meilleure équipe possible" face aux Blacks

Pour Galthié, il s'agissait de composer "la meilleure équipe possible", en tenant compte des contraintes actuelles : un contexte international tendu et des joueurs à différents stades de forme. Le sélectionneur explique que la France est encore dans une phase de cohésion, là où la Nouvelle-Zélande accumule déjà six mois de vie collective. Il résume : "Nous sommes très concentrés sur la meilleure équipe de France possible [...] face à une des meilleures nations, voire la meilleure nation du moment avec l'Afrique du Sud."

Un groupe de 42 avec des places limitées

Galthié a aussi souligné l’importance de l’émulation au sein du groupe de 42. Il rappelle que seuls 23 joueurs peuvent être alignés pour chaque match, mais que d'autres restent en attente, prêts à monter si besoin.

Selon lui, "c'est la détermination du moment" et "la force individuelle au service du collectif" qui font la différence pour entrer dans le groupe titulaire. Ces choix prennent aussi en compte une vision à long terme, en vue de la Coupe du Monde 2027.

Jalibert : un talent mis de côté pour l’instant

La question de Matthieu Jalibert, non retenu pour cette rencontre, a naturellement été posée. Galthié a indiqué comprendre sa déception mais a rappelé la liberté de chacun de gérer ses émotions. "C'est son choix, chacun est libre de vivre ses émotions", a-t-il affirmé.

Jalibert reste un joueur talentueux qui a su donner le meilleur de lui-même, même si son parcours avec les Bleus n’a pas toujours été linéaire. "Il continuera s'il le souhaite", assure Galthié, en insistant sur l'importance de la détermination et de la capacité à traverser les moments difficiles.

Concernant les joueurs qui n'ont pas la chance d'entrer dans ce groupe, c'est un moment important pour 2027, c'est-à-dire que ces quatre semaines nous permettent d'embarquer tous les joueurs qui sont en capacité de tenir à la fois sur la distance, de se développer physiquement, rubystiquement. Et aussi avec une compétence autour de l'endurance mentale et la force individuelle, notamment de caractère, qu'il faut avoir pour jouer avec l'équipe de France et traverser les moments heureux et les moments aussi difficiles.

Le sélectionneur, sans nier l’amertume de Jalibert, insiste sur le besoin de joueurs solides et déterminés pour cette tournée de novembre. Pour lui, cette sélection est aussi un test de résilience et un moyen d'identifier ceux qui sauront faire face aux moments heureux, comme aux passages plus compliqués, un trait essentiel pour évoluer au plus haut niveau.

En plaçant d'autres options à l'ouverture et en intégrant des jeunes talents, Galthié semble vouloir privilégier une équipe en pleine dynamique, préparée à affronter des All Blacks affûtés et expérimentés.