XV de France. ''Un divorce entre Jalibert et Galthié'', le Bordelais a-t-il perdu la confiance du sélectionneur ?

''Il a fait une erreur'', tranche Saint-André. Matthieu Jalibert, mécontent d’être réserviste, a quitté les Bleus. Un choix qui, pour les spécialistes, pourrait avoir de lourdes conséquences.

La semaine avant le choc tant attendu entre le XV de France France et la Nouvelle-Zélande samedi a été marquée par le cas Matthieu Jalibert. Initialement réserviste, le Bordelais a demandé à Fabien Galthié de quitter le groupe pour rentrer à Bordeaux. Une décision qui ne laisse personne indifférent, notamment deux figures majeures du rugby français, Philippe Saint-André et Denis Charvet. Retour sur une situation qui divise.

Un divorce consommé entre Jalibert et Galthié ?

Pour Philippe Saint-André, cette décision illustre un mal plus profond : "Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un divorce entre Jalibert et Fabien Galthié." Une déclaration forte qui éclaire une relation désormais compliquée entre l’entraîneur et le demi d’ouverture de l’UBB. Galthié, en conférence de presse, a d’ailleurs affirmé vouloir "des mecs qui ne lâchent pas", un message que beaucoup ont interprété comme une critique directe envers Jalibert.

🏉 Boudé par Galthié, Jalibert est rentré chez lui. L'avis de @PSaintAndre : "Ce qui est sûr c'est qu'il y a un divorce entre les deux mais Jalibert a fait une erreur de demander de rentrer à Bordeaux." #RMCLive pic.twitter.com/RCzy2g3zgC — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) November 16, 2024

Philippe Saint-André ne mâche pas ses mots sur le choix du joueur bordelais : "Je pense que Jalibert a fait une erreur de demander de rentrer à Bordeaux. Il faut que le joueur soit résilient, il faut qu'il ne lâche pas." Selon lui, Galthié aurait laissé le choix à Jalibert pour le tester, un test que ce dernier aurait échoué. En quittant le groupe, il a laissé sa place au Lyonnais Léo Berdeu, ce qui pourrait avoir des conséquences à long terme pour sa carrière en Bleu.

Une perte de confiance lourde de conséquences

De son côté, Denis Charvet met en lumière la problématique psychologique de cette décision : "On sent bien que Fabien Galthié n'a plus confiance en lui. Et ça, c'est terrible pour un joueur de rugby." Cette perte de confiance pourrait marquer un tournant dans la carrière internationale de Jalibert, qui risque désormais de voir la concurrence s’intensifier encore davantage à son poste.

La décision de Galthié de privilégier trois Toulousains au poste de demi d’ouverture (Ntamack, Ramos et Dupont) a clairement pesé sur le moral de Jalibert. Pourtant, le joueur de l’UBB avait brillé en ce début de saison. Pour Denis Charvet, cette situation est "terrible", mais il invite Jalibert à s'accrocher malgré tout : "La roue tourne. Il doit s'accrocher, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait."

Une frustration compréhensible, mais mal gérée

Les experts s’accordent sur un point : la frustration de Jalibert est compréhensible, mais sa réaction en dit long sur son état d’esprit. Comme le souligne Saint-André, "il l'a très très mal vécu, mais il n'aurait jamais dû rentrer à Bordeaux." Un choix qui pourrait coûter cher au joueur en termes de crédibilité auprès du staff des Bleus.

Désormais, Matthieu Jalibert va devoir se reconcentrer sur son club, où il reste une pièce maîtresse. Mais son avenir en Bleu semble plus incertain que jamais. En prenant cette décision, il a peut-être fermé des portes, mais son talent reste indéniable. La question est de savoir s’il saura rebondir après cet épisode.

Avec cette polémique, le XV de France entame son duel contre les All Blacks sur une note tumultueuse. Mais comme l’a dit Charvet, "on ne sait pas de quoi demain sera fait". Jalibert saura-t-il faire taire ses détracteurs et reconquérir la confiance du staff ? L’avenir nous le dira.