TOP 14. Tatafu, Chouzenoux, Épée... Le match Bayonne - Toulouse fait des dégats
Tatafu blessé en match amical contre Toulouse . © Crédit photo : screenshot youtube Info Garazi Officiel
Le match amical entre Bayonne et Toulouse a été en proie aux blessures, avec notamment celle de Tevita Tatafu, Baptiste Chouzenoux et Nelson Épée.

Les matchs de préparation s'enchaînent, et les premières mauvaises nouvelles apparaissent. À Jean-Dauger, du côté de Bayonne, c'est l'Aviron qui a été particulièrement touché avec la sortie sur blessure de deux joueurs majeurs

Dans une défaite en match amical face au Stade Toulousain (24-28), l'Aviron Bayonnais a vu Tevita Tatafu et Baptiste Chouzenoux quitter la pelouse prématurément en raison de blessures. Ce fut aussi le cas côté toulousain pour l'ailier Nelson Épée.

RUGBY. ''Un déplacement ridicule'' : Alldritt ne digère pas le voyage en Afrique du SudRUGBY. ''Un déplacement ridicule'' : Alldritt ne digère pas le voyage en Afrique du Sud

TOP 14. Visite décisive : quand Ugo Pacome ''prend une claque'' à La Rochelle et dit oui au clubTOP 14. Visite décisive : quand Ugo Pacome ''prend une claque'' à La Rochelle et dit oui au club

Grosse inquitéude pour Tatafu

Troisième ligne très important du collectif bayonnais, Baptiste Chouzenoux enchaîne les petits pépins, notamment sur commotion cérébrale. L'ancien racingman est sorti sur commotion durant cette rencontre, alors qu'il avait déjà raté la demi-finale de Top 14 face à Toulouse pour la même raison. "Il faut qu'on soit attentif en le protégeant", a déclaré Grégory Patat à la fin de la rencontre.

L'inquiétude est également de mise pour le pilier international Tevita Tatafu, à nouveau touché à la cheville. "C'est la même que la dernière fois", indiquait Patat à la fin du match.

Sur un placage d'Alexandre Roumat, la cheville de Tatafu restait en porte-à-faux. Il est sorti immédiatement après. Le manager gersois précisait que des examens complémentaires allaient être faits, "mais le premier diagnostic n'est pas rassurant."TOP 14. Contrat refusé, tensions Patat-Tayeb, démission : que se passe-t-il à Bayonne ?TOP 14. Contrat refusé, tensions Patat-Tayeb, démission : que se passe-t-il à Bayonne ?

TOP 14. ''On sera plus joueur cette année'' : Brex, pour prendre la relève de Fainga'anuku au RCTTOP 14. ''On sera plus joueur cette année'' : Brex, pour prendre la relève de Fainga'anuku au RCT

Épée sorti sur blessure, Thomas toujours sur la touche

TOP 14. Blessures, ambitions et Champions Cup : la Section à l’heure des véritésTOP 14. Blessures, ambitions et Champions Cup : la Section à l’heure des vérités

Côté Toulousain, c'est l'ailier supersonique Nelson Épée qui a été touché durant cette rencontre. Il "s'est fait mal à la jambe gauche", rapportait Jean Bouilhou au coup de sifflet final, qui l'a obligé à quitter le terrain peu avant la 60e minute.

Déjà blessé lors de la précédente rencontre amicale, la recrue Teddy Thomas n'a pas joué face à Bayonne. Il devra observer "quelques semaines de repos", relatait Bouilhou.

RUGBY. Accusé ''d'outrage sexiste'', Richard Dourthe contre-attaque et porte plainte pour ''dénonciation calomnieuse''RUGBY. Accusé ''d'outrage sexiste'', Richard Dourthe contre-attaque et porte plainte pour ''dénonciation calomnieuse''

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
TOP 14. Coup dur pour l’UBB : un nouvel international rejoint l’infirmerie, centres en pénurie
News
TOP 14. Visite décisive : quand Ugo Pacome ''prend une claque'' à La Rochelle et dit oui au club
News
TOP 14. ''On sera plus joueur cette année'' : Brex, pour prendre la relève de Fainga'anuku au RCT
News
TOP 14. Blessures, ambitions et Champions Cup : la Section à l’heure des vérités
News
TOP 14. Contrat refusé, tensions Patat-Tayeb, démission : que se passe-t-il à Bayonne ?
News
RUGBY. Il quitte les crampons pour le micro : Canal+ recrute un visage bien connu du Top 14
News
XV DE FRANCE. 35 ans, entraîneur-joueur : qu'importe, Uini Atonio pense à la Coupe du monde 2027
News
TOP 14. Retour du damier, étoile au-dessus du logo : l'UBB revient à ses racines pour son maillot domicile
News
TOP 14. ''Montrer le vrai Stade Rochelais'' : Hastoy et Alldritt ambitieux avant le coup d'envoi
Transferts
TOP 14. Grosse surprise, l'USAP signe une star australienne (25 ans, 31 sélections) !