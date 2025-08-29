TOP 14. Tatafu, Chouzenoux, Épée... Le match Bayonne - Toulouse fait des dégats

Le match amical entre Bayonne et Toulouse a été en proie aux blessures, avec notamment celle de Tevita Tatafu, Baptiste Chouzenoux et Nelson Épée.

Les matchs de préparation s'enchaînent, et les premières mauvaises nouvelles apparaissent. À Jean-Dauger, du côté de Bayonne, c'est l'Aviron qui a été particulièrement touché avec la sortie sur blessure de deux joueurs majeurs.

Dans une défaite en match amical face au Stade Toulousain (24-28), l'Aviron Bayonnais a vu Tevita Tatafu et Baptiste Chouzenoux quitter la pelouse prématurément en raison de blessures. Ce fut aussi le cas côté toulousain pour l'ailier Nelson Épée.

Victoire 🔥



Avec 4 essais inscrits, les Toulousains s'imposent à Bayonne pour ce deuxième et dernier match de pré-saison. 💪 pic.twitter.com/V3frR6uvop August 28, 2025

Grosse inquitéude pour Tatafu

Troisième ligne très important du collectif bayonnais, Baptiste Chouzenoux enchaîne les petits pépins, notamment sur commotion cérébrale. L'ancien racingman est sorti sur commotion durant cette rencontre, alors qu'il avait déjà raté la demi-finale de Top 14 face à Toulouse pour la même raison. "Il faut qu'on soit attentif en le protégeant", a déclaré Grégory Patat à la fin de la rencontre.

L'inquiétude est également de mise pour le pilier international Tevita Tatafu, à nouveau touché à la cheville. "C'est la même que la dernière fois", indiquait Patat à la fin du match.

Venez pas me dire que Roumat ne fait pas ça pour blesser il laisse tout son poids tomber sur l’articulation pic.twitter.com/wBoImsyPt3 — Tero del ombre (@Pinaquybaptiste) August 28, 2025

Épée sorti sur blessure, Thomas toujours sur la touche

⏱️ 58' I 12 - 14



Nelson Épée sort malheureusement sur blessure... on espère que ce n'est pas grave ❤️‍🩹 — Stade Toulousain (@StadeToulousain) August 28, 2025

Côté Toulousain, c'est l'ailier supersonique Nelson Épée qui a été touché durant cette rencontre. Il "s'est fait mal à la jambe gauche", rapportait Jean Bouilhou au coup de sifflet final, qui l'a obligé à quitter le terrain peu avant la 60e minute.

Déjà blessé lors de la précédente rencontre amicale, la recrue Teddy Thomas n'a pas joué face à Bayonne. Il devra observer "quelques semaines de repos", relatait Bouilhou.