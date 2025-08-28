TOP 14. Visite décisive : quand Ugo Pacome ''prend une claque'' à La Rochelle et dit oui au club

Tout jeune arrière de 20 ans, Ugo Pacome vient d'arriver à La Rochelle. Il sera confronté à la concurrence de Niniashvili et Leyds, mais devrait jouer selon "un plan" établi.

Grand talent à l'arrière, révélé en Pro D2 la saison dernière sous le maillot de Colomiers, avec une saison pleine (23 matchs, 18 titu), Ugo Pacome a fait le grand pas durant cette intersaison. Il vient de signer à La Rochelle.

Un plongeon dans le grand bain dans un effectif fourni, où il devra faire face à la concurrence de Davit Niniashvili au même poste, autre recrue, et celle du polyvalent Dillyn Leyds. Un changement d'air qui n'était pas non plus prévu.

"J'ai pris une claque d'entrée" : subjugué par le campus

Car initialement, s'il recevait des appels "de clubs de Top 14", cela ne lui faisait "ni chaud ni froid", indique-t-il à ActuRugby. Son plan était de "rester à Colomiers pour être le meilleur n°15 du championnat" et d'honorer son "contrat de 3 ans."

Mais, après que La Rochelle lui a "proposé de venir à son campus", il a "pris une claque d'entrée", raconte-t-il. Voir un tel centre d'entraînement, ça "l'a fait rêver." Immédiatement, il s'est "posé des questions", et y a "réfléchi avec [son] entourage" car cela représentait une "opportunité en or."

Un léger saut dans l'inconnu pour le joueur de 20 ans puisque, si, certes, il jouait beaucoup au moment où "La Rochelle [le] sonde", il n'avait "qu'une demi-saison de Pro D2 dans les jambes." S'il avait "son cocon" à Colomiers, comme il le dit, il voulait "quitter [sa] zone de confort" et voir s'il est "capable de réussir à La Rochelle", poursuit-il.

"Un plan pour qu'il joue" : une grosse densité à son poste

Ce qui paraît le plus étonnant dans son choix, c'est de rejoindre La Rochelle, là où vient de signer un certain Davit Niniashvili, l'un des meilleurs arrière du championnat. Mais, avec lucidité, il reconnaît que dans chaque équipe ambitieuse de Top 14, il y a un joueur de talent au poste.

J'ai fait le tour de tous les effectifs de Top 14, il n'y a aucun club où je me suis dit "là je vais jouer", "là je vais être titulaire". C'est impossible. - Ugo Pacome à ActuRugby

Ainsi, il a choisi La Rochelle, gratifié "du plan qu'il y avait pour qu['il] puisse intégrer des compositions possibles", révèle-t-il. "Des solutions seront trouvées" afin qu'il puisse jouer, poursuit l'ancien de Colomiers. Ainsi, il "travaille aussi en n°10 afin d'entretenir [sa] polyvalence" et de poursuivre sa progression avant, possiblement, d'éclore auprès du grand public.

