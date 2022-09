TOP 14. STADE TOULOUSAIN. Montpellier, l'occasion d'aligner Capuozzo à l'arrière ?

Ce samedi, le Stade Toulousain profitera du déplacement à Montpellier en Top 14 pour reposer quelques cadres. L'occasion d'essayer de nouvelles choses, comme Ange Capuozzo à l'arrière ?

On le sait, cette saison de Top 14 sera encore plus éprouvante que les autres pour les internationaux, la faute à un calendrier très serré jusqu'à la Coupe du Monde 2023. De ce fait, les entraîneurs devront ménager au maximum leurs joueurs, afin d'éviter les blessures. C'est notamment le cas d'Ugo Mola, qui, avec pas moins d'une quinzaine d'internationaux au sein de son effectif, va devoir faire tourner à plusieurs reprises. Le match face à Montpellier samedi soir en est le parfait exemple : en effet, Anthony Jelonch, Peato Mauvaka, ainsi qu'Antoine Dupont ne devraient pas participer à cette rencontre. Un turnover nécessaire, mais qui pourrait concerner d'autres joueurs ! L'on pense à Thomas Ramos, qui a débuté l'intégralité des rencontres jusqu'ici, ou encore à Melvyn Jaminet, qui a lui aussi enchaîné en septembre. Et si rien n'a encore été communiqué à ce sujet, il serait loin d'être idiot de penser qu'au moins un de ces deux hommes pourrait être mis au repos face au champion de France en titre. Un éventuel coaching, qui pourrait repositionner certains joueurs à d'autres postes. Et parmi eux, le nom d'Ange Capuozzo ressort inévitablement.

RÉSUMÉ VIDÉO. Comme un Ange venu du ciel, Capuozzo libère Toulouse face au RacingArrière de formation, l'ancien Grenoblois n'a pour l'heure, été utilisé qu'au poste d'ailier par Ugo Mola. Une position qui lui a permis de réaliser des performances fabuleuses avec le Stade Toulousain, en témoigne sa dernière sortie face au Racing 92. Mais voilà, Capuozzo est aussi un arrière génial, capable de débloquer n'importe quelle situation. Se priver de son talent à ce poste serait donc du gâchis, d'autant qu'il faut que le Franco-Italien prenne des repères dans sa nouvelle équipe ! Une opportunité qui lui sera peut-être offerte dès samedi, d'autant que dans le même temps, le staff toulousain va enregistrer quelques retours à l'aile...

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Toulouse n'est pas épargné par les blessures en ce début de saison. Notamment chez les lignes arrières, où plusieurs joueurs sont encore indisponibles (Ntamack, Graou, Chocobares, Barassi). Mais voilà, Ugo Mola va pouvoir compter sur des retours importants, en particulier au poste d'ailier. En effet, Nelson Épée s'est entraîné de nouveau avec le club de la Ville Rose cette semaine, tandis que Lucas Tauzin a fait son retour sur le pré. Deux bonnes nouvelles, qui s'accompagnent également de l'arrivée en France de Mallia, occupé jusque-là avec l'Argentine. Et si le troisième nommé pourrait se voir accorder du repos, il est tout à fait envisageable que les deux Français fassent partie du groupe qui affrontera le MHR samedi. Des retours qui pourraient donc pousser Ange Capuozzo à l'arrière, le poste d'ailier étant déjà bien fourni (avec Retière, Delibes et Lebel).

