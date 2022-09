RUGBY. Top 14. Richie Arnold suspendu, un absent de plus à Toulouse

La LNR vient de suspendre Richie Arnold pour 4 semaines. Une nouvelle absence pour Ugo Mola qui va tout de même pouvoir compter sur quelques retours.

Lors du déplacement à Pau, Richie Arnold s’était fait exclure pour un plaquage haut (52e) sur Lekima Tagitagivalu. La commission de discipline vient de trancher, ce geste vaudra 4 semaines de suspension au seconde ligne australien (2m08, 127 kg) du Stade Toulousain. Le joueur de 32 ans devra donc patienter jusqu’à la réception de La Rochelle, le 23 octobre prochain, avant de rechausser les crampons. Durant ce laps de temps, Arnold manquera les déplacements à Montpellier (02/10), à Brive (15/10) et la réception de Clermont (08/10). Une sanction qui impacte encore l’effectif d’Ugo Mola qui compte déjà sur une infirmerie bien garnie depuis le début de la saison. En effet, les Haut-Garonnais doivent composer sans Ciryl Baille blessé aux adducteurs, François Cros dont la blessure au genou a rechuté et Alban Placines (crête iliaque). Mais ce n’est pas tout puisque les lignes arrières sont également touchées avec les chevilles de Romain Ntamack et de Pierre-Louis Barassi et les genoux de Pita Ahki et Santiago Chocobares. Doublure annoncée d’Antoine Dupont, Paul Graou n'a toujours pas enfilé le maillot du Stade Toulousain à cause d’une blessure à la main. S’il vient de terminer le Rugby Championship avec les Pumas, Juan Cruz Mallia devrait être trop juste pour le choc face au MHR.

#Discipline

Voici les décisions de la commission de discipline et des règlements concernant la 3ème journée de TOP 14 et les 4 et 5ème journées de PRO D2 📄➡️ https://t.co/dEY00E06YJ pic.twitter.com/mGvyFqRNfp — Ligue Nationale de Rugby (@LNRofficiel) September 28, 2022

Des absents à Montpellier… mais aussi des retours

Alors que la liste des absents toulousains à fière allure, elle devrait aussi s’offrir quelques noms prestigieux supplémentaires lors du déplacement à Montpellier. En effet, selon Rugbyrama, Ugo Mola va ménager Antoine Dupont, Peato Mauvaka et Anthony Jelonch pour le déplacement en terres héraultaises dimanche. Les trois internationaux seront laissés au repos dans le cadre de la politique appliquée par le Stade Toulousain afin de faire souffler ses internationaux. Lors du déplacement à Pau, Julien Marchand et Mathis Lebel avaient par exemple été ménagés. En dépit de toutes ces absences, le staff toulousain va pouvoir disposer de quelques retours pour affronter les champions de France en titre. Le trois-quart polyvalent, Lucas Tauzin (24 ans), qui n’a pas joué depuis le mois d’avril, est apte pour la rencontre dimanche. Tout comme le 2e ou 3e ligne Yannick YouYoutte (1m98, 120 kg). Enfin, Nelson Épée sera aussi à disposition du groupe après sa participation à la coupe du monde de rugby à VII. Des retours qui tenteront de compenser certaines absences majeures. Quoi qu’il en soit, les joueurs aptes auront une carte à jouer. À eux de se montrer et de gratter des minutes dans cet effectif où la concurrence est rude.

