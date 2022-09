RÉSUMÉ VIDÉO. Comme un Ange venu du ciel, Capuozzo libère Toulouse face au Racing

Bienheureux dans le jeu, le Stade Toulousain aura attendu l’interception magique d’Ange Capuozzo pour exulter.

Ce samedi 24 septembre, sur le pré toulousain, les coéquipiers d'Antoine Dupont obtiennent un large succès bonifié face au Racing 92. Sur le score de 37 à 10, les Racingmen n'ont pourtant pas été ridicule à Ernest-Wallon. Entreprenants, ils se feront rapidement punir par un carton jaune évitable de Teddy Iribaren à la 16ᵉ minute. Le demi-de-mêlée réalisait alors un écran sur Ange Capuozzo qui tentait de conclure une action dangereuse des Toulousains. Par ailleurs, l'Italien aura cristallisé les espoirs des supporters toulousains durant le match. Auteur d'un match plein, en défense et en attaque, il prend une sérieuse option dans le XV titulaire. Autre source d'attention, Melvyn Jaminet a, lui, eu plus de mal à prendre part au jeu. Une participation qui s'est jouée sur un coup de poker. Quitte ou double, telle était la saveur de l'interception tentée par l'ancien catalan à la fin de la première période. Malheureusement pour lui, le cuir lui aura échappé des mains. Le décalage conséquent causé par cette montée aura permis à Donovan Taofifenua de plonger dans l'en-but. Le seul essai ciel et blanc de la partie, bien que contesté par les joueurs adverses.



Nous jouons la 66ᵉ minute, les poumons toulousains se sont vidés et les cris ont empli le Wallon. À ce moment-là, Ange Capuozzo intercepte une passe sautée de Finn Russell. On ne le reverra que 65 mètres plus loin, en Terre promise. Un essai décisif qui creuse l’écart dans le match, alors que les Franciliens se montraient dangereux et souhaitaient recoller. Questionné après le match sur la performance aboutie des siens face à un cador, Ange Capuozzo s’est exprimé auprès de Rugbyrama. Auteur de son premier essai sous ses nouvelles couleurs, il déclare : “Ce qui est bien, et c’est aussi là qu’on prend du plaisir à l’aile, c’est qu’on a un collectif assez dominant avec des avants dominants. Forcément, on est dans l’avancée et quand les bons choix sont faits, on est dans un fauteuil, c’est beaucoup plus facile de jouer. C’était forcément très agréable de jouer ce soir et je suis plutôt satisfait de la performance globale et de la mienne.”

