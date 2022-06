VIDEO. Top 14. ''Pas toujours attendre qu'Antoine Dupont traverse le terrain'', Mola réaliste

L'entraîneur du Stade Toulousain Ugo Mola est revenu sur la défaite de son équipe ce vendredi soir en demi-finale du Top 14 face à Castres à Nice.

Le jaune d'Arnold, Urdapilleta, Arata eclipse Dupont, la demie Castres/Toulouse a fait le bonheur de TwitterCe vendredi soir, Toulouse a vu sa saison s'arrêter brutalement en demi-finale du Top 14 face à des Castrais parfaitement en place collectivement. Les champions en titre savaient à quoi s'attendre face au CO, mais ils n'ont pas su prendre le jeu à leur compte comme ils avaient pu le faire en barrage face aux Rochelais. Une rencontre qui avait été marquée par les performances d'Antoine Dupont. A Nice, le demi de mêlée a parfaitement été cadenassé par les Tarnais. Il n'a pas réussi à être autant décisif dans cette partie disputée. "Après, il ne faut peut-être pas toujours attendre qu’Antoine Dupont traverse le terrain, a commenté Ugo Mola après la rencontre. Il a eu un match plutôt intéressant à certains moments, avec une action un peu litigieuse sur un avantage sur un en-avant qui se transforme en une possession pour Castres". RESUME VIDEO. Top 14. Plein de maitrise, Castres a fait le match parfait pour s'offrir ToulouseMais si le meilleur joueur du monde en 2021 n'a pas réussi à mettre sa patte sur le match, c'est aussi parce que le Stade n'a collectivement pas réussi à imposer son jeu. Face aux Rochelais, les avants toulousains étaient constamment dans l'avancée. Ce vendredi soir, les Castrais ont relevé le défi physique, poussant les hommes de Mola à la faute. "Ce qui est un peu dérangeant et c’est certainement en grande partie pour moi, c’est que quand on identifie le jeu de pression et la discipline comme étant les clés contre ce genre d’équipe, tu ne peux pas se retrouver avec sept pénalités et deux cartons jaunes en première mi-temps." Le technicien toulousain n'en reste pas moins fier de son groupe, qu'il décrit comme incroyable.

Cette défaite en demie, la seconde de la saison après la Champions Cup va aussi permettre de tester le caractère du groupe et la capacité à rebondir. Il n'hésite pas à dire que pour certains éléments, sans les nommer, cette saison est ratée. Mola prend aussi sa part de responsabilité dans ces échecs en phases finales. "La leçon, c'est peut-être de gérer un peu mieux la fraîcheur de nos gros joueurs. On sent que ceux de Castres ont un poil plus de fraîcheur en cette fin de saison avec trois matchs en l'espace de deux mois. Quand nous on en a joué un peu trop." Pour se mettre à l'abri, il aurait fallu se qualifier dans les deux premiers. Ce que n'a pas réussi à faire Toulouse. "On ne peut s'en prendre qu'à nous, et à personne d'autre."