Top 14. Les statistiques IMPRESSIONNANTES de la seconde mi-temps de Racing-UBB !

Ce dimanche, l'UBB a frappé un grand coup en allant s'imposer sur la pelouse du Racing, grâce à une seconde période stratosphérique.

Si à la mi-temps de Racing-UBB, on vous avait dit que les hommes d'Urios allaient finalement s'imposer avec le bonus offensif, vous n'y auriez sûrement pas cru, je me trompe ? Et c'est bien normal, tant les Racingmen ont semblé dans un premier temps gérer le match. Peut-être même un peu trop, ce qui a agacé les Bordelais, qui sont rentrés en seconde période avec de nouvelles intentions. Résultat ? Un 31-0 cinglant, et une défaite dure à encaisser pour les Ciels & Blancs, avant d'affronter la semaine prochaine Castres. Retour en détail sur cette deuxième mi-temps complètement lunaire.

Top 14. Pointé du doigt, Teddy Thomas rend des excuses publiques pour son geste chambreur face à l'UBB

Des Racingmen dépassés défensivement

On le sait, les hommes de Laurent Travers ne forment pas la défense la plus efficace du championnat. Avec 20 essais encaissés cette saison, le club francilien se voit souvent transpercer par les attaques adverses. Et ce match face à l'UBB en est le parfait exemple ! Sans parler du 31-0 infligé par les coéquipiers de Seuteni (5 essais), la défense du Racing a été particulièrement inefficace. En 40 minutes, les Racingmen ont manqué 14 plaquages sur 59 tentés, soit plus de 23% ! Un taux bien trop élevé, surtout face à une équipe aussi dangereuse que Bordeaux. Il n'en fallait pas plus à Cordero, Seuteni ou encore Moefana, qui se sont tous régalés ce dimanche soir. D'autant plus que, même lorsque les locaux ont réussi leurs plaquages, les Bordelais ont su mettre de la continuité dans leur jeu, en effectuant un grand nombre de passes après contact : 13 exactement. Autant vous dire qu'avec ces statistiques, pas étonnant que les coéquipiers de Maxime Machenaud se soient fait marcher dessus en seconde mi-temps...

VIDÉO. Top 14. Cordero et l'UBB assomment le Racing dans son hangar connecté !

Une attaque très stérile

Amorphe défensivement, on aurait pu penser que le Racing allait se rattraper sur les phases offensives, avec notamment sa ligne de 3/4. Et pourtant, les locaux n'ont pas réussi à concrétiser la moindre action en seconde mi-temps. Si la possession a été plutôt équilibrée, l'occupation était largement à l'avantage de l'UBB. Plus de 70%, ce qui fait que les Racingmen ont souvent dû partir de leur propre camp. Problème, la défense bordelaise était bien en place, et très disciplinée dans le second acte. Les visiteurs ont par ailleurs délivré 8 plaquages offensifs, faisant sans cesse reculer le Racing. Jumelons à cela toutes les pertes de balle des Ciels & Blancs (8 en deuxième période), et nous comprenons mieux pourquoi ces derniers n'ont pas réussi à inscrire le moindre point. La dernière action est à l'image du match, avec un Juan Imhoff qui aplatit le ballon juste devant la ligne d'en-but.

Top 14. La Paris La Défense Arena, cette salle de spectacle où le Racing est tout sauf imprenable !Une défaite de plus à domicile qui fait mal au Racing, après celle encaissée en début d'année face au MHR. Les Franciliens devront donc rapidement se remobiliser avant d'affronter le CO, afin d'éviter une troisième défaite de rang en championnat.