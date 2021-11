Top 14. Pointé du doigt, Teddy Thomas rend des excuses publiques pour son geste chambreur face à l'UBB

L'ailier du Racing s'est excusé sur ses réseaux sociaux envers Santiago Cordero et l'UBB, qui se sont sentis peu respectés par son attitude ce dimanche soir.

La scène faisait le tour des écrans et la polémique grandissait à vue d'oeil. Depuis ce dimanche soir, le Racingman Teddy Thomas est pointé du doigt par de nombreux observateurs pour un geste jugé chambreur sur l'Argentin Santiago Cordero. Les faits sont là, certes, mais toujours détendu, "kiffeur" et presque nonchalent, l'intention de l'ailier tricolore (27 sélections) n'était peut-être pas celle perçue par les téléspectateurs. C'est du moins ce que "Ted" a tenu à clarifié sur son compte Instagram.

Screen : instagram @teddythoms

Là, le natif de Biarritz reste droit dans ses bottes et maintient le mantra qu'il a toujours affiché : celui de se faire plaisir et de s'amuser sur le terrain, tout en reconnaissant qu'il y avait peut-être d'autres façons de le faire que via son geste de torero sur Cordero hier soir. Alors faute avouée, à moitié pardonnée ?