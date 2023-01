TOP 14. Le Stade Français a-t-il le meilleur pack du championnat ?

Auteur d'une excellente première partie de saison, le Stade Français est actuellement deuxième du Top 14. Un classement que le club de la Capitale doit notamment à son énorme pack.

RUGBY. Retour en 2003 : oui, le Stade Français et Toulouse dominent le Top 14 !En difficulté depuis son titre de champion de France 2015, le Stade Français semble aller bien mieux cette saison. En témoigne sa deuxième place en Top 14, à 5 points du troisième, La Rochelle. Si bien qu'à mi-chemin, les hommes de Gonzalo Quesada sont bien partis pour arracher une place dans les 6, et ce même si le chemin est encore long. Néanmoins, les Parisiens ont l'avantage de ne pas posséder beaucoup de joueurs qui pourraient être absents lors du prochain Tournoi. Une donnée primordiale, surtout que dans le même temps, Paris ne joue pas la Champions Cup, ce qui lui permet de se concentrer pleinement sur le championnat. En bref, il y a de quoi y croire pour le Stade Français, qui sort tout juste d'une victoire bonifiée face à Pau, la deuxième d'affilée. Des résultats possibles grâce à un jeu de 3/4 retrouvé, mais aussi grâce à un paquet d'avants à la puissance démentielle ! Très à l'aise dans l'exercice de la touche, les coéquipiers de Macalou sont surtout très performants en mêlée fermée : Pau, le Racing 92, Toulouse... Aucune équipe n'a vraiment pu rivaliser avec le Stade Français de ce côté-là. Sans parler bien sûr des qualités athlétiques de certains membres du pack, comme bien entendu Macalou (4 essais), mais aussi comme le géant sud-africain Van Der Mescht (4 essais), ou encore l'une des recrues estivales, Habel-Kueffner (3 essais). Un mélange de jeunesse et d'expérience, qui fait des ravages...

RUGBY. TOP 14. Le Stade Français sur les traces de son dernier titre ?Alors, le Stade Français a-t-il le meilleur pack du Top 14 ? C'est en tout cas ce que pense l'ancien international du XV de France, Denis Charvet. Au micro de RMC Sport, celui-ci n'a pas tari d'éloges concernant les Soldats Roses : ''Le Stade Français a sans doute le meilleur pack du Top 14 actuellement et le rugby n’a pas changé. Il se gagne devant (...) Le Stade Français est un grand outsider. Il peut déjà finir à la deuxième place et accéder directement aux demi-finales, d’autant qu’il a un gros avantage en ne jouant pas la Champions Cup. Sur les trois derniers exercices, le champion s’est toujours qualifié de cette façon. Alors, oui, pourquoi ne pas aller chercher le titre ? Les joueurs ne le diront jamais et d’ailleurs il ne le faut pas. Ils doivent rester concentrés sur le match qui suit, uniquement''. Comme quoi, de plus en plus de personnes commencent à croire en une potentielle qualification du Stade Français, chose impensable en septembre dernier. Reste à voir désormais si les coéquipiers de Morgan Parra arriveront à tenir la même cadence, lors de la deuxième partie de saison...

