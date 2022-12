TOP 14. Le Stade Français bientôt en difficulté à un poste clé ?

Selon le Midol, le seconde ligne du Stade Français De Giovanni s'est blessé gravement au pectoral lors de la rencontre face à Trévise. Une très mauvaise nouvelle pour le joueur, mais aussi pour le club.

RUGBY. Top 14. En quête de points, le Stade Français peut-il rêver de qualification ?Décidément, le sort semble s'acharner sur le Stade Français. Déjà handicapé par de nombreuses blessures, le club de la Capitale a vu un autre de ses cadres sortir blessé ce week-end, face à Trévise : Mathieu De Giovanni. Et selon le Midi Olympique, le deuxième ligne sera indisponible pendant au minimum 4 mois. Un énorme coup dur pour le joueur de 28 ans (7 rencontres disputées cette saison), mais également pour Paris, qui va devoir rapidement régler un problème d'effectif. Car oui, De Giovanni n'est pas le seul joueur indisponible à ce poste. Avant lui, Paul Gabrillagues (3 mois), mais aussi Pierre-Henry Azagoh ont gravement été touchés. De ce fait, et en l'état actuel des choses, seuls Van Der Mescht, Pesenti, et Kremer peuvent occuper le poste de seconde ligne dans l'effectif parisien.

TOP 14. Que peut apporter le Springbok Vincent Koch, aka Monsieur Indestructible, au Stade Français ?Hormis ces 3 solutions, le club du Stade Français pourra également compter sur sa jeune garde, avec notamment les jeunes Nathan Huguen et Noa Kanika, mais surtout son géant deuxième ligne fidjien Janeiro Wakeham (2 mètres 08, 140 kgs). De plus, les dirigeants parisiens seraient également à la recherche d'un joker médical, toujours selon le Midi Olympique.

