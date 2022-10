TOP 14. Que peut apporter le Springbok Vincent Koch, aka Monsieur Indestructible, au Stade Français ?

Comme le Racing avec Biyi Alo, l'autre club parisien va signer un pilier des Wasps, en l'occurrence Vincent Koch. Lui, c'est un roc.

Si vous lisez entre les lignes, que vous avez l’habitude d’observer les jeux d’influence entre clubs et presse ou que vous n’êtes tout simplement pas né de la dernière pluie, vous l’avez compris, Vincent Koch va s’engager au Stade Français dans les prochains jours. Samedi, le pilier droit sud-africain était même dans les tribunes de Jean-Bouin pour assister à la victoires des hommes en rose face à Brive (27 à 0). Ce qui ne laisse pas vraiment place au doute, soyez-en sûr.

VIDÉO. RUGBY. Ah la boulette ! Macalou a vécu le pire cauchemar de tout rugbymanMais le club de la porte d’Auteuil a-t-il vraiment besoin d’engager une table basse de plus, au sein de son pack, ou s’apprête-t-il à le faire uniquement parce que le golgoth d´Empangeni compte 37 capes avec les Springboks, un titre de champion du monde, 2 en Europe et une palanquée en championnat d’Angleterre ? Au vrai, la situation des Wasps ayant laissé tant d’opportunités avec des joueurs de calibre international, que l’occasion était trop belle pour ne pas engager un tel poisson à un poste de pilier droit si prisé.

TRANSFERT. TOP 14. 145kg : le Racing sur le point de faire signer le joueur le plus lourd d'Angleterre !Mais surtout, les aficionados du club de la capitale savent certainement que leur axe droit n’est pas des plus stables, depuis la fin de saison dernière. Non pas que Nemo Roelofse et Moses Alo-Emile ne fassent pas le taf’, comme on dit, mais plutôt que la vraie poutre à droite de la mêlée parisienne ne répond plus à l’appel depuis des mois. En l’occurence, l’excellent Paul Alo-Emile souffre d’une profonde dépression depuis des mois et rentrera certainement auprès des siens, dans le Pacifique, dès lors qu’un accord avec le Stade Français sera trouvé. Pour remplacer un joueur d’un tel calibre, qui de mieux que le garçon qui a tenu l’édifice du club le plus titré des 10 dernières années sur la scène européenne ?



Pour ceux qui ne seraient pas familier avec l’ancien pilier des Stormers, Koch c’est 1m85 pour 118kg de barbaque sud-africaine, et surtout un véritable rock en mêlée. Il n’est certes pas le plus mobile à son poste, mais possèdes souvent de bons axes de course pour compenser, tandis que ses cuisseaux larges comme un tronc d’arbre font de lui un véritable calvaire pour ses adversaires dans l’épreuve de force, aussi bien qu’une véritable poutre sur les soutiens offensifs. Une puissance dans les jambes, un physique « bulk » et une gueule reconnaissable qui lui ont valu un surnom des plus fidèles à la réalité : celui de "monsieur indestructible".