TRANSFERT. TOP 14. 145kg : le Racing sur le point de faire signer le joueur le plus lourd d'Angleterre !

Selon plusieurs sources communes, le pilier des Wasps Biyi Alo (1m88 pour 145kg) s'entraînerait en ce moment même du côté de Plessis-Robinson, avec le Racing 92.

Lettre ouverte à tous les clubs du Top 14 désireux de s'offrir un renfort inespéré : c'est du côté des Wasps qu'il faut aller. Vous le savez désormais, l'historique club des Guêpes ne va plus piquer personne puisqu'il a été placé en liquidation judiciaire en début de semaine, et que ses salariés ont donc été licenciés par la force des choses. Comme présenté la semaine passée, un effectif d'une si grande qualité présentera forcément de nombreux bons coups sur le marché des tranferts. Et cela n'a pas tardé que Joe Launchbury devrait signer aux Harlequins, Charlie Atkinson à Leicester, et que Vincent Koch est pisté par le Stade Français tandis que l'UBB serait intéressé par le profil d'Alfie Barbeary.

Quid des autres ? Dans ce même article la semaine dernière, nous vous parlions de Biyi Alo, colosse anglais de 28 ans, connu pour se disputer le titre de joueur le plus lourd du championnat d'Angleterre avec l'ancien biarrot Nephi Leatigaga, aujourd'hui à Leicester. Ce pilier de 1m88 et 145kg a énormément progressé ces dernières saisons, jusqu'à devenir un rouage essentiel des Wasps l'an passé notamment, qui appréciaient beaucoup son profil d'impact player et son travail en mêlée fermée. Et ce ne sont visiblement pas les seuls, puisque le Racing 92, très actif sur le marché des transferts, n'aurait pas tardé en faisant d'ores et déjà venir s'entraîner au Plessis-Robinson ce fameux Alo. Répondra-t-il favorablement à l'appel du club francilien ? À l'essai depuis le début de la semaine, sa signature avec le club des Hauts-de-Seine ne devrait plus qu'être une question de jours, voire d'heures, avant d'être officialisée.

Ce serait alors la première de ce garçon également chanteur à ses heures perdues, en France, lui qui s'était déjà engagé en 2018 avec Angoulême, sans jamais poser un pied en Charente finalement. Après Christian Wade, la venue d'un nouvel anglais serait un second renfort de poids pour les hommes de Laurent Travers, donc, eux qui pourraient désormais postuler en tant que détenteurs du joueur le plus lourd du championnat. Même s'il faudra notamment batailler dur avec un ancien de la maison pour cela : le girondin "Big" Ben Tameifuna (148kg).