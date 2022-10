TRANSFERTS. TOP 14. L'UBB veut tenter un coup à la Zach Mercer en 3ème ligne

Alfie Barbeary, surpuissant 3ème ligne anglais, serait pisté par l'UBB, d'après le Daily Telegraph. S'il s'engageait à Bordeaux, le club signerait un vrai coup.

Pour contextualiser, partons de deux faits : d'abord l'UBB souffre d'un cruel manque de profondeur en 3ème ligne cette saison, et encore plus en ce moment, où Guido Petti, Antoine Miquel et Lachaise sont blessés. Pierre Bochaton, lui, va seulement effectuer son retour de blessure et le très bon Bastien Vergnes-Taillefer vient d'être appelé dans le groupe France pour préparer la tournée de novembre. Bref, un véritable casse-tête pour Christophe Urios, qui heureusement, peut compter sur Rémi Lamerat en dépannage à ce poste, et sur la dernière venue de l'Italien Renato Giammaroli. Guère suffisant, vu les exigences de ce Top 14.

Alors pour voir plus loin et définitivement frapper un grand coup dans un secteur où Bordeaux n'a jamais réussi à faire venir de grand numéro 8 pour remplacer la triplette Picamoles/Woki/Roumat, partie à l'intersaison, le club va tenter de profiter de l'aubaine. Celle, malheureuse, de la liquidation judiciaire des Wasps. Tous les joueurs vont donc devoir un nouveau point de chute et forcément, les bons coups sont légion, au sein d'une formation avec autant de qualités. C'est ainsi que les Girondins seraient très intéressés par le char d'assaut de Coventry, Alfie Barbeary. Le 3ème ligne de 22 ans est un véritable bulldozer (1m85 pour 117kg), auteur de 19 essais en 22 titularisations chez les professionnels, et dôté également de bonnes mains et d'une sacrée pointe de vitesse pour son physique. C'est donc tout naturellement que l'UBB aimerait l'enrôler, pour densifier l'arrière de sa mêlée.

Sauf que sauf que, s'il s'engageait en France, le gosse de Banbury deviendrait inéligible pour le XV de la Rose. Se voit-il dans le groupe pour le Mondial, alors qu'Alex Dombrandt, Billy Vunipola, Sam Simmonds ou encore Zach Mercer postulent également ? Probablement pas. Mais le joueur des Wasps a déjà été appelé dans le squad d'Eddie Jones et surtout, doit avoir des ambitions sur le long terme avec l'équipe d'Angleterre. À moins que, malgré l'appel du pied d'autres clubs anglais, Barbeary ne décide de tenter le coup comme l'avait fait Mercer l'an passé. Celui de rejoindre l'Hexagone pour briller, faire parler de lui, et par la même occasion remplir son porte-monnaie. Avant d'obliger son sélectionneur à reprendre contact avec lui...

