TOP 14. UBB. Vers un avenir à la Levani Botia pour Rémi Lamerat ?

Pillée par de nombreuses de blessures en 3ème ligne, l'UBB manque cruellement de solutions au poste. Face au LOU, Rémi Lamerat devrait dépanner.

Si la pénurie d'électricité en vue de l'hiver nous guette tous du coin de l'oeil à l'heure d'écrire ces lignes, une autre carence turlupine un peu tout le monde, du côté de la Gironde. En 3ème ligne, le club bordelais déplore 4 absences, et peut-être bientôt 5, puisque après Bochaton, Lachaise, Petti et Miquel, Mahamadou Diaby pourrait déclarer forfait face à Lyon ce week-end, croit savoir Rugbyrama. Quelle solution Christophe Urios va-t-il donc nous sortir de son chapeau sur la pelouse de Gerland ? A priori, il n'y aura pas de rationnements aux heures creuses, et l'UBB tentera quand même de faire le plein dans la ville des lumières avec... un centre en position de flanker.

Top 14. Blessures, contenu insuffisant... Doit-on (déjà) s'inquiéter pour l'UBB ?Toujours selon le site spécialisé, c'est l'international aux 19 sélections Rémi Lamerat qui devrait être aligné aux côtés de Caleb Timu, sorti de sa retraite cet été, et de Bastien Vergnes-Taillefer, tout juste de retour de blessure. En effet, le joueur supplémentaire Renato Giammarioli (27 ans, 14 sélections), débarqué du côté de Chaban cette semaine, n'a vu son arrivée officialisée que ce jeudi. Trop juste encore pour entrer dans la rotation, l'Italien ne devrait pas participer à la rencontre face au LOU dimanche soir. Voilà qui crédibilise donc l'option de l'ancien Clermontois en numéro 6.

Un avenir au poste, à la Botia ?

Par le passé, de nombreux 3/4, notamment venus du centre du terrain, ont basculé devant avec brio, que ce soit pour dépanner, ou pour s'y installer durablement. L'on pense aux Fidjiens Botia, Raisuqe, Kunatani ou encore à Mathieu Bastareaud, désormais numéro 8 du RCT. Rémi Lamerat boit-il du kava à ses heures perdues ? De ce que l'on en sait, le joueur de 32 ans est plutôt un adepte du bon vin, mais cela ne devrait pas l'empêcher de faire le boulot en 3ème ligne, surtout grâce à son gabarit compact et généreux (1m84 pour 105kg). Joueur puissant, avec une certaine appétence pour le contact, Lamerat jouit aussi d'une expérience qui devrait lui permettre de se familiariser avec le poste assez rapidement, sur les phases offensives notamment. Reste qu'en conquête et particulièrement en touche, les repères risquent d'être plus difficiles à prendre. À ses partenaires, donc, de le guider comme il se doit face à Cretin et consorts. Avant de pourquoi pas envisager un définitif repositionnement devant ? On prie plutôt pour un retour rapide des absents, côté unioniste...

