TOP 14. L'UBB cherche un 3ème ligne ? Voici 3 profils parfaits

En pénurie de 3èmes lignes, Bordeaux cherche activement un garçon capable de servir au poste. Mais les opportunités ne sont pas légion.

Sale temps en Gironde ! Alors que l'UBB ne traverse pas la meilleure période de l'ère Urios, le club bordelais fait surtout face à une pénurie à certains postes. Si le supersonique Madosh Tambwe ne sera encore pas là pour la réception du Stade Français ce samedi, les ailes sont plutôt bien fournies avec le retour notamment du Puma Santiago Cordero, revenu du Rugby Championship en début de semaine dernière. Le hic ? Il se situe plutôt en 3ème ligne du côté de Chaban en ce moment. À l'intersaison, les départs conjoints de Roumat, Woki et Picamoles n'ont clairement pas été complètement comblés. D'autant que l'une des deux arrivées au poste, Caleb Timu, n'avait pas joué au rugby depuis plus d'un an et se remet progressivement dans le rythme, sans que cela ne satisfasse le staff de Christophe Urios pour l'instant.

Le seul nouveau venu qui pour l'instant tourne bien, c'est Antoine Miquel, qui hormis une blessure légère à Montpellier, engrange du temps de jeu plus que de raison et avec brio. Sauf que l'ancien toulousain et Mahamadou Diaby ne peuvent pas tout faire, et que les Bordelais se réjouissaient donc du retour de sélection de Guido Petti, le polyvalent argentin. Mais celui-ci est arrivé boitillant et éloigné des terrains pendant 2 mois suite à un choc au genou. Et qu'au même moment, Pierre Bochaton et Bastien Vergnes-Taillefer sont également indisponibles. Voilà l'UBB dans une situation bien embarrassante et pressée, au moment de rechercher un 3ème ligne à la fois perforant et à l'aise dans le domaine aérien. Alors on va tenter de l'aider.

Il est Néo-Zélandais, a une palanquée de matchs de Super Rugby derrière lui et joue 3ème ligne, mais ce n'est pas Sam Cane, Ardie Savea ni Akira Ioane. Reste qu'il y a aussi d'autres gars 10 fois moins reconnus que ces loustics All Blacks et qui pourtant, croyez-nous, font vraiment le boulot. On pense tout de suite à Gareth Evans, ce numéro 8 (ou 6) des Highlanders de 31 ans capable de trier les ballons, de sauter en touche, d'être souvent bien placé et de défendre fort quand il le faut... Le tout en étant jamais vraiment le 1er choix chez lui, la faute à une concurrence démoniaque où que vous alliez. Comme recrue ? Ce serait du même acabit que Luke Whitelock à la Section Paloise, mais en moins cher, puisque qu'il n'a été qu'une seule fois international, plus ou moins par défaut. Pas exceptionnel, donc, mais un bon 13 ou 14/20 qui ne déçoit presque jamais, et que beaucoup de clubs de Top 14 ne renieraient pas derrière leur pack. Première optipn pour l'UBB.

Malheureusement, les Warriors vont très mal, vous le savez déjà certainement. La santé financière du club n'est plus et le club de Worcester a, pour l'heure, récemment été suspendu de toutes les compétitions dans lesquelles il est engagé. Résultat, l'avenir des joueurs est en suspens ; "une situation très stressante", comme le révélaient certains d'entre eux dans la presse locale. Reste que certains garçons ne vont certainement pas pouvoir attendre éternellement pour assurer leur futur et, en cas d'offres extérieures intéressantes, pourraient en accepter une. En l'occurrence, si l'UBB jetait son dévolu sur Matt Kvesic, le 3ème ligne et capitaine régulier du club bordé par le Severn, on imagine qu'il aurait du mal à refuser, et ce malgré son véritable attachement aux Warriors. Pour le coup, ce numéro 8 ou 6 de 30 ans est un garçon expérimenté, puncheur, puissant et qui a connu 4 capes avec l'équipe d'Angleterre durant sa carrière. Un garçon extrêmement intéressant, donc, et qui vu son âge et la concurrence, n'a plus trop à espérer d'Eddie Jones. Alors pourquoi pas tenter l'aventure en France et marcher dans les pas de Mercer et bientôt Simmonds, en cas d'appel ?

Allez, dîtes-nous que vous l'aviez vu venir. Il ne le cache pas, sa situation à Montpellier est très compliquée. Le week-end dernier, Marco Tauleigne a certes livré une belle partie face à Pau, mais sa première apparition dans les 23 de Cistes depuis près de 5 mois ne suffira certainement pas à assouvir ses intentions de jeu. Le troisième ligne aux 5 sélections est en quête de temps de jeu mais barré par la gigantesque concurrence de Zach Mercer ? Alors pourquoi pas se relancer à... Bordeaux, son ancien club, qu'il quitta justement pour le MHR en 2021. PSA a eu beau saluer la sortie de son joueur le week-end dernier, pas sûr qu'il compte pleinement sur lui pour les échéances à venir. Alors, si Bordeaux était intéressé, pourquoi ne pas trouver un accord entre les deux clubs. Peut-être en tant que joker médical, comme vient de le faire le CO avec Julien Blanc, qui ne jouait plus à Toulon. Voilà en tout cas une troisième possibité qui mine de rien, pourrait satisfaire tout le monde.