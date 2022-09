TOP 14. L'UBB pourrait-elle être bientôt privée de son facteur X Madosh Tambwe ?

Le Girondin est effectivement né sur les cendres de la Première Guerre du Congo, à Kinshasa. Mais il n'y a vécu que quelques jours, avant de regagner l'Afrique du Sud, la terre où ses parents vivaient alors, selon ses dires. "Mon père vivait en Afrique du Sud. Il avait juste dû aller au Congo parce qu’il devait régler certaines affaires de famille, et il s’avère que je suis né là-bas. Mais j’avais à peine quelques jours lorsqu’on est partis en Afrique du Sud. Ce n’est pas comme si on avait quitté le Congo comme des réfugiés… Si cette situation était reconnue, Tambwe pourrait-il alors intégrer le groupe sud-africain pour affronter... l'équipe de France en novembre, par exemple ? Pour l'heure, cela paraît bien compromis. Car lorsque Jacques Nienaber s'était exprimé sur le sujet, le sélectionneur des green and gold n'avait pas manqué de clore sa tirade par un froid "et puis si vous voulez vérifier (l'éligibilité du joueur), vous n'avez qu'à demander aux Bulls (son précédent club, NDLR)".

Sauf que certains médias locaux comme Sport24 l'ont pris au mot et à ce sujet, les Bulls n'ont rien pu dire de plus qu'ils "n'étaient pas sûr à 100% de l'éligibilité de Tambwe" avec les Springboks. Pas aidé ce pauvre Madosh... Mais il faut dire que contrairement à ce qu'il affirme, le speedster (10,61 sec au 100m) aurait bien bénéficié d'un statut de réfugié sur la terre sud-africaine. Son passeport tamponné d'un "République d'Afrique du Sud" ? Il ne s'agirait que d'un document d'identité autrement connu sous le nom "d'article 24" là-bas, et qui permettrait aux réfugiés sud-africains d'avoir un droit de voyage.... Vous l'aurez compris et à moins d'un improbable retournement de situation, nous ne sommes pas prêts de voir l'UBB être privée de son supersonique lors des périodes internationales. Lui qui n'aurait probablement jamais rejoint la France cet été, s'il avait pensé Jacques Nienaber être prêt à faire appel à ses services.