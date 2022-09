RUGBY. Top 14. UBB. ''Depuis que je suis entraîneur, je n'avais jamais vu ça'', Urios impressionné par cette recrue

Très en vue contre le Stade Toulousain lors de la première journée de Top 14, Madosh Tambwe a montré de nombreuses qualités sur le terrain et en-dehors.

Après Aplon ou Kolbe, Madosh Tambwe sera-t-il la prochaine terreur sud-africaine du Top 14 ?Auteur d'un doublé lors du choc entre l'UBB et le Stade Toulousain, Madosh Tambwe n'a pas attendu pour faire parler de lui. L'ailier né au Congo n'est pas passé loin du triplé. Rarement une recrue n'avait fait un tel début en Top 14. En général, les nouveaux venus, surtout les sudistes, ont besoin d'une demi-saison voire d'une saison entière pour se mettre au diapason. Cela a notamment été le cas de l'ancien ailier bordelais Ben Lam, parti à Montpellier. Tambwe, lui, n'a pas perdu de temps pour trouver ses repères. Il faut dire qu'il était pressé de rejoindre la France et la formation girondine. Il était toujours sous contrat avec les Bulls lorsque l'UBB a montré son intérêt. "Nous pensions qu'il avait le profil qui collait à notre équipe et un style spectaculaire qui plairait à nos fans", a confié Christophe Urios via Rugbyrama. Mais Bordeaux ne pouvait pas régler la facture pour le libérer de son contrat. C'est que Madosh a surpris le technicien en montrant toute sa volonté d'évoluer en France :

Madosh a dit qu'il prendrait une partie de cette indemnité à ses frais. Depuis que je suis entraîneur, je n'avais jamais vu ça. Cela vous montre le sens de l'engagement, le sens collectif et la simplicité de cet homme. Il voulait absolument venir à Bordeaux, j'appelle ça la classe.

L'entraineur girondin n'est pas le seul à avoir été impressionné par la recrue Tambwe. Via Le Figaro, le demi de mêlée tricolore Maxime Lucu a avoué qu'il ne le connaissait pas. "C'est une bombe ! Il est explosif, un peu dans le même style que Cheslin Kolbe." Dès les entraînements, il a montré qu'il était prêt physiquement et qu'il avait le punch suffisant pour faire des ravages dans les défenses. "En plus, il est très souriant, plein de joie de vivre." L'intégration a été rapide aussi bien dans le groupe que sur le pré. Avec Madosh Tambwe, l'UBB dispose d'un excellent finisseur et d'un dynamiteur de défense. L'arme dont elle avait besoin pour enfin décrocher le Brennus ? TOP 14. L’UBB a 9 Brennus à son palmarès ? Cette stat’ qui fait réagir sur Twitter