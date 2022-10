VIDÉO. RUGBY. Ah la boulette ! Macalou a vécu le pire cauchemar de tout rugbyman

Ce samedi 22 octobre, Sekou Macalou a laissé le ballon prendre quelques RTT une fois arrivé dans l’en-but, une cagade bien aidée par un plaquage briviste.

Sekou Macalou est un OVNI. Loin de tout discours du sélectionneur sur les chaînes cryptées, le Parisien est un joueur au profil particulièrement atypique. Rapide, puissant, agile et disposant d'une vista rare pour un avant, il a souvent fait des dégâts dans les défenses adverses. Face à une équipe de Brive proche du naufrage, le numéro 8 était tout près de récidiver dans ses œuvres. Cependant, ce 22 octobre à Jean-Bouin lors de la 63ᵉ minute de jeu, une boulette redoutée par tous les rugbymen a frappé le Parisien.



À ce moment-là, le Stade Français enchaîne plusieurs bons temps de jeu et fait glisser le cuir à l’aile. Le bon mouvement parisien semble alors se concrétiser quand Macalou se penche pour marquer, bras tendu. Mais visiblement, le destin a décidé de jouer quelques tours à l’international français.

Le jeune demi-de-mêlée briviste Mathis Ferté essaye de plaquer Macalou aux jambes. Dans son geste, il tape le bras du soldat rose. Ce dernier laisse alors le ballon lui échapper et commet un en-avant dans l’en-but. Un geste défensif de grande classe dont on se demande s’il était volontaire. En effet, le jeune espoir formé à Cahors parait ne pas comprendre ce qu’il se passe quand il voit son adversaire se morfondre et ses coéquipiers le féliciter. En dehors de tout aspect volontaire, cet acte aura au moins le mérite de montrer qu’il ne faut jamais renoncer.

#TOP14 - Le "presque" essai de la J8



🎃C'était l'instant Halloween avant l'heure hier pour @MacSekou qui a vécu le pire cauchemar possible pour un joueur 😅 pic.twitter.com/hDI8Q1VLI7 — TOP 14 Rugby (@top14rugby) October 23, 2022

Cependant, cet acte surprenant n'aura pas empêché les locaux de prendre le bonus offensif face au CA Brive. Et si Macalou n'a pas marqué, cette boulette ne suffira pas à renier ses qualités de finisseur. Déjà auteur de 2 essais en 5 titularisations cette saison, le troisième ligne compte 38 essais en 126 matchs avec le Stade Français dans sa carrière, selon It's Rugby. Un ratio très convaincant, environ un essai tous les trois matchs, qui avait poussé l'encadrement parisien à le placer à l'aile durant quelques rencontres. Le joueur de 27 avait notamment occupé cette position durant 80 minutes lors d'un match face à Castres en 2017.