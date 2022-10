VIDEO. Joue-la comme Médard : l'incroyable sauvetage de Louis Rees-Zammit à 1 contre 4

L'ailier international gallois Louis Rees-Zammit a réalisé un geste défensif de grande classe ce samedi en Premiership lors du match entre Gloucester et Bristol.

VIDEO. Chaud devant ! Rees-Zammit met les gaz sur 100m pour un essai supersoniqueOn connaît les qualités de vitesse de Louis Rees-Zammit. On ne présente plus le 3/4 international gallois et on ne compte plus les fois où il a dégouté les défenses. Ici, il n'est pas question d'essai, mais d'une action défensive. Et si le joueur de Gloucester à une nouvelle fois pu s'appuyer sur ses cannes de folie. Il faut aussi souligner sa lucidité. Ce samedi, Gloucester recevait Bristol. Et pour la petite histoire, les Bears ont perdu 31 à 28 en décrochant à la fois le bonus offensif et le bonus défensif. Comme Castres en 2019 contre Toulouse en Top 14. Les visiteurs auraient pu espérer mieux, mais c'était sans compter sur un retour magistral de Louis Rees-Zammit à la 56e. VIDEO. Challenge Cup. Non mais c'est quoi ce bijou de 80 mètres de Louis Rees-Zammit ?L'essai tendait les bras à Bristol après une belle percée de Piutau. Quatre joueurs des Bears contre un seul défenseur, on ne voit pas comment les sept points peuvent échapper aux Bears. Le ballon est dans les paluches de Dan Thomas, mais il voit revenir Louis Rees-Zammit dans son rétro. Ce dernier pense à une seconde à l'attraper sur le haut du corps, mais il se ravise en une demi-seconde. Au lieu de ça, il décide de taper dans le ballon... qui jaillit des bras de Thomas juste devant la Terre promise. Un sauvetage salvateur (à partir de 2'56) de la part de l'ailier quand on voit le résultat final.



Un geste qui nous rappelle celui de Maxime Médard sur Burns en coupe d'Europe en 2018 contre Bath. VIDÉO. Admirez le sauvetage génial de Maxime Médard qui a fait gagner Toulouse