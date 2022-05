VIDEO. Challenge Cup. Non mais c'est quoi ce bijou de 80 mètres de Louis Rees-Zammit ?

Lors de la victoire des Saracens face à Gloucester en quarts de finale de la Challenge Cup, Louis Rees-Zammit a inscrit un superbe essai de 80m.

VIDEO. BIP-BIP ! Louis Rees-Zammit dépasse le mur du son et offre la victoire aux Gallois face aux FidjiCe vendredi soir, les Saracens ont validé leur billet pour les demi-finales de la Challenge Cup en dominant Gloucester. Le Sarries n'ont pas fait dans la demi-mesure en inscrivant cinq essais pour un score final de 44 à 15. Les coéquipiers d'Owen Farrell, très bon au pied, font partie des favoris pour le titre cette année. En face, Gloucester n'a rien pu faire face à la puissance des anciens champions d'Europe. Les locaux n'ont franchi la ligne de craie des visiteurs qu'à deux reprises par Jack Singleton puis Louis Rees-Zammit. L'international gallois a prouvé une fois de plus qu'il est un des joueurs les plus spectaculaires et talentueux du moment. D'aucuns diront que la victoire avait déjà choisi son camp. Mais l'ailier a senti le coup en fin de partie en jouant un petit par-dessus la défense montée en pointe. Sa vitesse lui a permis de récupérer l'ovale. Puis ses appuis ont fait le reste pour battre un ultime défenseur. Un véritable exploit personnel à admirer à partir de 6'32.