Deux finales, deux choix forts : entre symbole et montée en puissance, des désignations qui bousculent les codes

L’EPCR a tranché : Hollie Davidson dirigera Bath – LOU, et Nika Amashukeli sera au sifflet de Bordeaux – Northampton. Deux désignations fortes, entre symbole et montée en puissance.

À quelques jours des grandes finales européennes, l’EPCR a levé le voile sur les officiels qui auront la lourde tâche d’arbitrer les deux ultimes rendez-vous de la saison. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il y aura de la nouveauté et du symbole sur la pelouse du Principality Stadium.

Une première historique pour Hollie Davidson

Le vendredi 23 mai, c’est l’Écossaise Hollie Davidson qui prendra les commandes de la finale de la Challenge Cup entre le LOU et Bath. Une première historique : jamais une femme n’avait arbitré une finale EPCR.

Une consécration logique pour celle qui enchaîne les jalons majeurs, récemment désignée pour arbitrer un test des Springboks en juillet prochain. Elle sera épaulée par Gianluca Gnecchi (Italie), Eoghan Cross (Irlande) et Mike Adamson à la vidéo.

Un rendez-vous très attendu entre une équipe lyonnaise titrée en 2022 et des Anglais revanchards qui n'avaient plus atteint ce stade depuis 2014, avec un trio arbitral qui promet rigueur et tempo. Davidson, connue pour son autorité tranquille et sa lecture limpide du jeu, aura un rôle clé dans cette opposition de styles.

Amashukeli sur la grande scène pour Bordeaux – Northampton

Le lendemain, samedi 24 mai, c’est Nika Amashukeli qui dirigera sa toute première finale de Champions Cup. L’arbitre géorgien, en pleine ascension, s’est imposé comme une référence ces dernières saisons avec un style direct et une exigence constante. Il retrouvera à Cardiff l’Union Bordeaux-Bègles face aux Saints de Northampton dans une affiche aussi alléchante qu’indécise.

Il sera secondé par Andrea Piardi (Italie), Andrew Brace (Irlande) et Marius Jonker à la vidéo. Une équipe de haut vol pour encadrer cette 30e finale de Champions Cup, dans une enceinte mythique où chaque décision peut faire basculer le destin d’un club.

Avec ces choix, l’EPCR envoie un message clair : valoriser le mérite, l’expérience et la progression. Hollie Davidson et Nika Amashukeli ont franchi un cap, et c’est tout le rugby européen qui s’en réjouit.