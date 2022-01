6 Nations. Equipe de France. Pourquoi Sekou Macalou continue de ramer en Bleu ?

Sekou Macalou n'arrive pas à s'imposer au sein de l'équipe de France. Difficilement compréhensible quand on connaît le talent intrinsèque du joueur, doté de qualités athlétiques exceptionnelles.

Il est l'un des meilleurs troisièmes lignes français et peine pourtant à s'imposer au sein de l'équipe de France de rugby. Sekou Macalou (26 ans, 7 sélections) est une énigme. Et bien qu'il ait porté à d'innombrables reprises le Stade Français à bout de bras, ses performances au moment d'enfiler la tunique bleue nous ont toujours laissé sur notre faim, soit décevantes soit jugées trop timides. Et plus question de ressasser cette vieille histoire de virée nocturne à Édimbourg pour expliquer les choix du sélectionneur. Non, cette fois-ci, c'est bien un problème purement sportif qui empêche le joyau du club parisien de briller chez les Bleus. Alors c'est quoi le problème ?

Bon : on vous explique pourquoi Sekou Macalou n'est pas appelé chez les Bleus !