TOP 14. TRANSFERT. Jalibert, Couilloud… L’heure de la révolution au Stade Français ?

Auteur d'un bon début de saison en Top 14, le Stade Français prépare déjà la saison prochaine, avec un recrutement triple XL en vue...

Décidément, le Stade Français a de l'ambition, et ne s'en cache pas ! Après une saison dernière totalement manquée, le club de la Capitale avait annoncé la couleur dès cet été, avec un recrutement intelligent et qui semble déjà porté ses fruits (Parra, Peyresbalnques, Megdoud etc...). Mais voilà, alors que Paris semble se rassurer devant, le jeu de 3/4 laisse encore à désirer. Pour ce faire, le deuxième plus gros palmarès de France (qui sera par ailleurs dirigé par le tandem Labit-Ghezal après la Coupe du Monde) a décidé de viser grand. Très grand même, puisque 3 internationaux de classe mondiale seraient attendus. Tout d'abord, il s'agit du centre anglais Joe Marchant (26 ans, 12 sélections). En effet, selon le Midi Olympique, la venue du joueur des Harlequins ne ferait plus aucun doute. Un renfort de taille au milieu du terrain, qui pourrait être accompagné du Racingman Klemenczak. Des arrivées nécessaires, d'autant que de son côté, Alex Arrate devrait quitter Paris pour Castres la saison prochaine.

Si des renforts sont prévus au centre de l'attaque, le plus gros changement pourrait bien venir de la charnière ! Car oui, même si Parra et Segonds apportent de bonnes garanties, les dirigeants parisiens veulent voir plus haut. D'autant qu'à presque 34 ans, le demi de mêlée ne représente clairement pas l'avenir. Pour ce faire, deux joueurs intéressent particulièrement le Stade Français : Baptiste Couilloud, ainsi que Matthieu Jalibert. Et si rien n'est encore fait concernant le joueur de l'UBB (malgré des envies affirmées côté parisien), la donne semble bien différente pour le numéro 9 du LOU. Toujours selon le Midol, les contacts entre les deux parties seraient plus qu'avancés. Des arrivées XXL, qui pourraient permettre au Stade Français de franchir un cap, après presque 10 sans Brennus. Néanmoins la piste Jalibert est loin d'être acquise, Laurent Marti ne voulant pas se séparer de son joyau : auquel cas, Tristan Tedder serait la deuxième option, lui qui est également suivi par Castres et Toulon. Reste à voir désormais si Paris arrive à réussir toutes ses manœuvres dans les prochains mois.

