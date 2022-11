TRANSFERT. TOP 14. À Lyon, le départ du Tricolore Baptiste Couilloud ne fait plus de doute

Après des semaines de tergiversation, le LOU devrait vraisemblablement perdre son enfant du club et capitaine la saison prochaine.

Dans ce dossier, on savait plusieurs choses. Déjà que Baptiste Couilloud n'était pas insensible aux sirènes parisiennes, incarnées par le futur duo d'entraîneurs du Stade Français, Laurent Labit et Karim Ghezal. Ensuite que le LOU n'était naturellement pas du tout prédisposé à laisser partir l'un de ses capitaines, enfant du club et véritable facteur X des siens (38 essais en TOP 14). Enfin que bien qu'engagé jusqu'en 2025 dans le Rhône, le demi de mêlée aux 11 sélections possédait une clause de sortie dans son contrat, l'une des nouvelles tendances qui garnissent désormais souvent les engagements des joueurs dans notre championnat.

Une clause que Couilloud aurait activée, ça y est, selon les informations du Progrès. Si l'information venait à se confirmer, cela signifierait que "Titou" serait libre de s'engager où il le souhaite à la fin de la saison. Et à moins que le Tricolore n'ait fait ça dans l'unique intention de faire renégocier quelque chose avec ses employeurs, on imagine plus simplement qu'il devrait s'en aller vers de nouvelles contrées en 2023. Ce qui serait un énorme coup dur pour le LOU, qui perdrait LE chouchou de Gerland, mais également l'un des cadres de son vestiaire.

