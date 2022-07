RESUME VIDEO. La superbe valise de Couilloud sauve la France face au Japon

Un superbe réalisation de Baptiste Couilloud en fin de partie a permis à la France de battre le Japon ce samedi. Yamanaka a marque deux très beaux essais.

Au forceps, la France bat le Japon, les supporters ont fait de l'huile sur les réseaux sociauxCe samedi, l'équipe de France a décroché sa 10e victoire de rang grâce à son succès sur le Japon. Tournée réussie pour les Bleus malgré un second test compliqué à Tokyo. Pourtant, les hommes de Fabien Galthié avaient inscrit le premier essai par Lebel. Mais ils ont eu toutes les peines du monde à contrôler la partie. Si bien que c'est le Japon qui menait à la pause après deux essais de Yamanaka suite à deux magnifiques actions où le ballon a voyagé entre les mains des locaux. VIDEO. WOW ! Timing et passes magiques pour le doublé de Yamanaka face à la FranceLes Tricolores ont fait preuve de patience, et n'ont pas semblé s'affoler, pour aller chercher la victoire en fin de partie. C'est Baptiste Couilloud, remplaçant au coup d'envoi, qui a libéré le XV de France grâce à une superbe course derrière une bonne mêlée bleue. Le Japon aurait pu décrocher le nul, voire la victoire, mais un troisième essai en force a été refusé pour en-avant dans l'en-but. Un succès au forceps, 20 à 15, qui permet aux Français d'être invaincus en 2022.