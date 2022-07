VIDEO. WOW ! Timing et passes magiques pour le doublé de Yamanaka face à la France

Le Japon a inscrit un deuxième essai face à l'équipe de France ce samedi à Tokyo à la faveur d'une superbe action en bord de touche marquée par de très belles passes.

VIDEO. Lebel à l'essai, la réponse de Yamanaka, gros rythme entre la France et le JaponSi l'équipe de France a marqué le premier essai du match, c'est bien le Japon qui a tourné en tête à la pause, 15 à 7. Et ce, grâce à une merveille d'action en bord de touche qui a permis à Yamanaka d'inscrire un doublé. Plus à l'aise ballon en main que les Tricolores dans l'humidité nippone, les locaux ont fait admirer leur jeu de passe juste avant le retour aux vestiaires. L'ovale est passé des mains de Yamanaka à Sakate qui a donné à Nakano. D'aucuns pourront estimer qu'il y avait en-avant. Mais que dire de cette remise du centre façon Sonny Bill Williams pour le vétéran Leitch qui a feinté Spring puis redonné à son arrière. Superbe.