Au forceps, la France bat le Japon, les supporters ont fait de l'huile sur les réseaux sociaux

Ce samedi, l'équipe de France a difficilement battu le Japon lors de son second test-match. Un succès qui a mis du temps à se dessiner.

Ptdr Olivon qui détruit la main du petit 😭 #JAPFRA — DrogonKhal 🔴⚫ (@Dr0g0nKh4l) July 9, 2022

Tout le monde parle de Max Spring mais j’ai aussi hâte de voir Ibou Diallo avec ce beau maillot bleu 🤩 #JAPFRA — Marius B. (@tatamirugby) July 9, 2022

Le 9 du Japon 1m65-68kg il peut prendre des gonz de 2m 120kg dans la gueule, il risque sa vie à chaque match, et ça c’est beau. 😍 #JAPFRA July 9, 2022

La "défense" de Jalibert ça commence 🙂 #JAPFRA — DrogonKhal 🔴⚫ (@Dr0g0nKh4l) July 9, 2022

Vakatawa qui rate ce qu’il est normalement sa marque de fabrique 😒#JAPFRA — Renvoi aux 22 (@Renvoiaux22) July 9, 2022

Le vakatawa d’y a 3 ans marquait sans avoir à faire une passe la#à #JAPFRA — ACTU’ STADE TOULOUSAIN (@actu_stade) July 9, 2022

Festival de ballons dégueulés. Pas top.#JAPFRA — Renvoi aux 22 (@Renvoiaux22) July 9, 2022

Bravo ! C'était brouillon et approximatif par moment mais j'aime bien l'intensité que mettent les bleus en ce début de match #JAPFRA — Anne (@Anne37947094) July 9, 2022

Ne jamais laisser un ballon à Matthis à 5m de la ligne #JAPFRA — ACTU’ STADE TOULOUSAIN (@actu_stade) July 9, 2022

Y’a quand même une consigne de merde en permanence qui oblige nos 10 à faire des longs coups de pieds mous pour rendre des ballons . #JAPFRA — ACTU’ STADE TOULOUSAIN (@actu_stade) July 9, 2022

On peut regretter le manque de communication des défenseurs tricolores, mais la situation était franchement délicate à gérer et il faut rendre grâce aux joueurs japonais qui ont bien joué le coup.#JAPFRA — Renvoi aux 22 (@Renvoiaux22) July 9, 2022

Moefana c’est un très bon joueur, en revanche faut vraiment qu’il apprenne à faire une passe, il n’en fait que trop peu #JAPFRA — El Genius (@El_geniuss) July 9, 2022

Les deux équipes semblent avoir préparé des stratégies bien différentes qu'au premier match#JAPFRA — Boys und Panzer (@FaitbienGalthie) July 9, 2022

Deux coup de pied dans l’axe,les japonais traverse le terrain sans difficulté et marque a deux reprises #JAPFRA — Mathias Lancien 🇫🇷 (@mathias66l) July 9, 2022

Quelle intelligence du staff Japonais d'appeler tout ses joueurs "Toshiba" #JAPFRA — 🆃🅷🅴 🅷🆄🅲🅷🅴 (@Thehuche) July 9, 2022

Jalibert joue au pied avec la même bonne volonté et l'application que moi à 15 ans quand on m'obligeait à faire la vaisselle. — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) July 9, 2022

Mais tiens ton ballon à 2 mains quand tu debordes ! #JAPFRA



C'est sympa de vouloir jouer dans la défense mais faut aussi conserver !!! — Seb Des Sconces (@SebRems_) July 9, 2022

#JAPFRA c'est la pause pour notre arrière aussi : c'est donc le springbreak — Sebastien Lanau (@seb_lanau) July 9, 2022

Dès qu'on rend le ballon trop facilement, on s'expose. Si on tient le ballon on se créée des espaces #JAPFRA — Ludovic Demathieu (@LudovicDemathie) July 9, 2022

25 mn de jeu et aucune stratégie côté français. Pas de conquête devant et un triangle 10, 12, 13 qui déjoue 😒 #JAPFRA — Philippe Gault (@Philippe_Gault) July 9, 2022

Mitaines pour tout le monde à la mi-temps !!#JAPFRA — Renvoi aux 22 (@Renvoiaux22) July 9, 2022

#JAPFRA Cest parce qu’ils sont de l’autre côté de la terre qu’ils font les passes en avant ? 🫣 — Renaud JOLY | E-commerce & Data (@renaudjoly) July 9, 2022

L'impression que les bleus veulent conclure trop rapidement leurs actions en ce moment. Il faut être capable d'enchaîner les temps de jeu face à ces japonais, et de chercher à tenir le ballon dans l'avancée plus que de jouer en offloads à tout prix. Patience.#JAPFRA — Rodich (@Rodi_Chp) July 9, 2022

Bon, il fallait pas un troisième test…#ViteLesVacances#JAPFRA — Renvoi aux 22 (@Renvoiaux22) July 9, 2022

L'impression d'avoir Machenaud - Lopez à la charnière putain #JAPFRA — DrogonKhal 🔴⚫ (@Dr0g0nKh4l) July 9, 2022

Ntamack et Dupont devant le match de Lucu et Jalibert #JAPFRA pic.twitter.com/RWdVNsuyTW — Claire (@claire_dmc) July 9, 2022

Voir une pub Renault où Raphael Ibanez prétend que la France a "réinventé le rugby", puis voir les Bleus faire 120 coups de pied inutiles au fond du terrain juste après. — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) July 9, 2022

Oh la tête de Galtier mdr. Ça va chauffer à la mi-temps #JAPFRA — Sasha Boulant (@SBoulant) July 9, 2022

#JAPFRA c’est dommage car il peut y avoir du jeu de notre côté mais les sorties de balles sont trop longues ça casse tout, alors que si on allonge aux ailes y a de quoi cavaler — la vince’🏉 (@louisvcnt) July 9, 2022

Jouer le Japon en juillet, c’est l’école de l’humidité #JAPFRA — Matthieu Lartot (@lartot) July 9, 2022

ça nous pendait au nez franchement



Et à vrai dire ce n'est pas plus mal que ça nous arrive avant la mi-temps, on ne peut plus se cacher maintenant.#JAPFRA — Boys und Panzer (@FaitbienGalthie) July 9, 2022

Mérité pour les japonais...on ne veut pas du ballon#JAPFRA — Miaou-Miaou (@DehutThomas) July 9, 2022

#JAPFRA cette première mi-temps n’est pas au niveau pour les Français. Les Japonais ont bien compris là où ils pêchaient la semaine dernière. Cette 2eme mi-temps va devoir montrer la force de caractère des Bleus — Damien (@dam_drums) July 9, 2022

Les changements à la 42e minute, je ne m'y ferai jamais.#JAPFRA pic.twitter.com/UlzGiua2X8 — Boys und Panzer (@FaitbienGalthie) July 9, 2022

En avant, en avant, water break, en avant, en avant, water break, en avant, … #JAPFRA — Marc (@Marc_Loca) July 9, 2022

Personnellement je suis pour des points de bonus artistiques sur les essais. Ce qui permettrait au Japon de mener 60 à 10. — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) July 9, 2022

Mais putain quelqu'un peut m'expliquer pourquoi on tape au pied en permanence ??? #JAPFRA — Goldentooth (@DaSushiMan14) July 9, 2022

#JAPFRA Les japonais sont systématiquement en surnombre sur les extérieurs... il faudra qu'on m'explique. — Asclépios09 (@chaminadejp) July 9, 2022

Lucu à l'UBB / Lucu en Bleu pic.twitter.com/wsUvaMgld8 — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) July 9, 2022

Le meilleur moyen pour Ntamack d’assurer sa place en 10 est de partir en vacance et de laisser Jalibert se griller tout seul #JAPFRA — mbovlre (@mbovore) July 9, 2022

La charnière est cata aujourd’hui ! Manque de justesse, choix douteux, manque d’impact! #JAPFRA #testmatch — Jerem Courtial (@JCourtial) July 9, 2022

#JAPFRA Couillou il veut mettre de la vitesse mais il joue avec des grands mères — blyat priviet (@BlyatPriviet) July 9, 2022

Couilloud jamais tu joues 2x vite comme ça t'es pas en fédérale la... mêlée milieu de terrain a 5m et c'était plié putain...#JAPFRA — Alex Becce (@Ernesto_Sands) July 9, 2022

Je ne savais pas qu'on pouvait être nostalgique de cette époque mais c'est un peu rigolo d'avoir l'impression de revoir un match de l'ère PSA/Novès/Brunel. — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) July 9, 2022

Il manque un Guirado avec sa tête sous Prozac au milieu de tout ça et on se croirait 6 ans en arrière. — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) July 9, 2022

Nos fautes, nos fautes ! Bon ben si on a notre 10ème victoire d'affilé, c'est parce que Dieu aura eu pitié de nous. #JAPFRA — Le Calédonien 🇫🇷 (@CalzorInsolent) July 9, 2022

#JAPFRA spring qui fait enfin un truc bien et il joue perso sérieux — blyat priviet (@BlyatPriviet) July 9, 2022

La French touch?

Mettre un 3eme ligne à l’aile et tout miser dessus pour gagner le match #JAPFRA — Laurent Armanet (@ArmanetLaurent) July 9, 2022

Pourquoi Antoine Hastoy il n'a pas le droit de jouer ? #JAPFRA — Loïs Guzukian (@Tololkian) July 9, 2022

Couilloud en 5 minutes qui fait plus que Lucu #JAPFRA — Tom (@TomGagniare_) July 9, 2022

On ne souligne pas assez le placement exceptionnel d'Ollivon qui masque la sortie de Couilloud à tout la ligne de défense japonaise.



Modèle de jeu sans ballon.#JAPFRA — Boys und Panzer (@FaitbienGalthie) July 9, 2022

Quand tu découvres que le 9 a le droit de courir avec le ballon. pic.twitter.com/vu0tvSnfYJ — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) July 9, 2022

Les japonais, ça faisait 20 mins qu'ils faisaient absolument n'importe quoi, heureusement que les Bleus reprennent l'avantage mais le match est dégueulasse#FRAJPN #XVdeFrance #JAPFRA — Memo Del Sevilla (@PuroMemo) July 9, 2022

Comme l'impression que "envoyons péter un gros dans la zone de Jalibert" est une stratégie japonaise savamment élaborée. — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) July 9, 2022

Ntamack l’aurait arrêté. Et renvoyé chez lui. #JAPFRA — Thomas Corbet (@thomascorbet_mo) July 9, 2022

Quand on voit son match plus que moyen pourquoi on sort pas Jalibert histoire de voir Hastoy plus de 2min ?#JAPFRA — Jey 🇨🇵 ⭐⭐ (@pechou31) July 9, 2022

Tendu comme un Spring. — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) July 9, 2022

Heureusement que les Japonais ne veulent pas gagner le match parce qu'ils avaient tout pour #JAPFRA — Loïs Guzukian (@Tololkian) July 9, 2022

La progression du Japon en quelques années est quand-même incroyable, ils prennent tout doucement la place de l'Argentine qui stagne elle de plus en plus #JAPFRA — Chicos (@A_La_Muerte) July 9, 2022

Match de fin de saison. Victoire sur la jante. La 10e de rang!



On prend, on ferme la boutique et on se retrouve en novembre #JAPFRA



Merci pour cette année @FranceRugby — Matthieu Lartot (@lartot) July 9, 2022