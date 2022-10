TOP 14. Un Tricolore aimerait partir : des tensions en interne du côté du LOU ?

L'option Baptiste Couilloud en région parisienne serait bien plus crédible qu'on ne voulait bien le croire la semaine dernière encore, selon RMC Sport.

Voilà une broutille, devenue rumeur et qui commence à ressembler à l'un des feuilletons du LOU pour les mois à venir. Alors que l'on sait que le demi de mêlée et capitaine des Gones Baptiste Couilloud est pisté par le Stade Français, la convoitise pourrait aller au-delà de la simple cour. En effet, selon les informations de RMC Sport, le Tricolore aux 10 sélections aurait des envies d'ailleurs, et serait plus attiré par la région parisienne qu'on ne le pensait. Le joueur aurait eu un entretien avec sa direction à ce sujet la semaine dernière qui aurait fait grincer des dents en interne, jusqu'à l'actionnaire majoritaire du club Olivier Ginon, croit savoir le média sportif.

TRANSFERT. Top 14. Ce Tricolore pourrait-il faire faux bond à son club pour rejoindre Paris ?

Alors Couilloud quittera-t-il sa meute pour rejoindre celle qui sera tenue par le duo Labit/Ghezal l'an prochain ? Il est en tous cas engagé jusqu'en 2025 dans le 69, même si son contrat contiendrait une clause pour un éventuel départ en 2023... Ce qui est sûr, c'est que le LOU s'est radicalement opposé au départ de son joyau de la mêlée ; celui qui a déjà planté près de 40 essais en Top 14, à seulement 25 ans. "On fera tout pour les garder", assurait en conférence de presse le manager lyonnais Xavier Garbajosa la semaine dernière, au sujet de ses cadres convoités.

RESUME VIDEO. La superbe valise de Couilloud sauve la France face au Japon

Reste que toujours selon la même source, l'autre club phare de l'Ile-de-France serait également intéressé par le profil du 3ème choix à la mêlée chez les Bleus. Malgré la présence du crack Nolann Le Garrec, le futur entraîneur des Ciels et Blancs, Stuart Lancaster, aurait fait savoir qu'il aimait beaucoup le joueur qu'était Baptiste Couilloud à ses prochains dirigeants. On le sait, ceux-ci sont presque prêts à offrir tout ce qui est en leur pouvoir à leur futur manager mais le Racing, quoi qu'il en soit, n'aurait pas la latitude financière pour s'offrir un garçon d'un tel calibre. Dès lors, la prospection des Franciliens autour du grand frère de Barnabé devrait en rester là. Mais quelque chose nous dit que celle de Labit et Ghezal, que le principal intéressé apprécie beaucoup, ne fait que commencer...