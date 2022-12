Top 14. En quête de point, le Stade Français peut-il rêver de qualification ?

À l'aube de la douzième journée de Top 14, les Parisiens occupent la sixième place du championnat avant la réception de La Rochelle. Le Stade Français va-t-il renouer avec les phases finales ?

Un titre en 2015 et puis s'en va ! Depuis le Brennus soulevé au nez et à la barbe des Clermontois au Stade de France, les Parisiens ont renoué avec le top 6 seulement une fois, lors de la saison 2020/2021. À l'époque, ils avaient terminé sixième, mais n'avaient pas réussi à franchir le cap des quarts de finale, éliminés par leurs rivaux de la capitale. Sinon, depuis ce titre en 2015, les mauvais résultats en championnat se succèdent, avec une onzième place l'an passé, une douzième en 2018 ainsi qu'en 2016. Si les instances directives du club n'ont jamais revu leurs ambitions à la baisse, les performances sur le terrain se sont particulièrement ternies, avec notamment le départ de plusieurs cadres. En effet, des joueurs tels que Parisse, Steyn, Danty ou encore Burban ne sont plus au club. Pour pallier ces départs, le club a mis les bouchers doubles et n'a pas hésité à mettre la main au portefeuille à plusieurs reprises. Des sommes astronomiques ont été dépensées pour attirer des pointures comme Gael Fickou, Ngani Laumape, ou encore Pablo Matera. Néanmoins, ces stars du ballon ovale n'ont pas fait le bonheur des Parisiens, et les retours sur investissement n'ont pas forcément été rentabilisés. De plus, un nouveau président est arrivé au Stade Français en 2019, Peter Wild, avec l'intention de redorer le blason du Stade Français. Cependant, ce dernier s'impatiente, au point d'être en désaccord avec le staff de Quesada, avec des propos clairs envers le tandem Arias-Sempéré, lors d'un entretien accordé à l'Équipe : "Je remercie Julien Arias et Laurent Sempéré du travail qu'ils fournissent, mais ils sont en phase d'apprentissage. On doit renforcer notre staff avec des entraîneurs confirmés." Tant de remue-ménage qui ne font pas les affaires de Paris, sur le plan sportif. Toutefois, cette année, un groupe semble bien vivre sous les ordres de Gonzalo Quesada, et figure toujours parmi les potentiels qualifiés aux quarts de finale. Malgré une courte défaite face au RC Toulon lors du dernier match, et un match nul qui laisse des regrets contre le Stade Toulousain à l'extérieur, les joueurs du Stade Français réalisent un début de championnat encourageant.

Un match crucial face à La Rochelle

Sans la moindre victoire depuis 3 matchs, les coéquipiers de Morgan Parra doivent redresser la barre pour espérer se qualifier. En face d'eux, se dresse le géant rochelais, dauphin du Top 14, qui paraît avoir trouvé sa vitesse de croisière. Les Maritimes ont fait le plein de confiance lors de la dernière journée face à Castres, avec un record de point inscrit cette saison en Top 14. Au total, 53 points marqués, dont 7 essais, une démonstration qui définit l'état de forme des Rochelais. De plus, ces derniers peuvent compter sur l'aide de leurs internationaux qui sont en grande forme, à l'image de Tanga, Skelton ou encore Teddy Thomas. Nous le savons, l'effectif de La Rochelle est grandiose, avec des joueurs de classe mondiale alignés chaque week-end. Pour se défaire de ces pointures, les Parisiens pourront compter sur leur buteur maison, Joris Segonds, et également sur leur numéro neuf d'expérience Morgan Parra. Le retour de Sekou Macalou est par ailleurs un atout de poids. Avec une victoire, Paris pourrait s'installer un peu plus dans le Top 6, avec notamment le fait que des concurrents directs comme Lyon ou Montpellier se déplacent pour la douzième journée de Top 14. De plus, avec quatre points de retard seulement sur La Rochelle, l'enjeu de ce match est primordial dans la lutte pour la qualification.

