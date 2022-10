TOP 14. Stade Français. Gonzalo Quesada est-il gentiment poussé vers la sortie ?

L'entraîneur argentin Gonzalo Quesada pourrait être remplacé à la tête du Stade Français si Laurent Labit et Karim Ghezal débarquent après la Coupe du monde 2023.

XV de France. Quel avenir pour les adjoints Servat, Edwards et Labit ?Selon les informations de RMC, Laurent Labit et Karim Ghezal pourraient rejoindre le Stade Français à l'issue de la Coupe du monde. Le premier, entraineur de l’attaque des Bleus en tant que directeur sportif, le seconde, actuellement co-entraineur des avants tricolores, comme entraîneur en chef. Via L'Equipe, le président et propriétaire du club parisien Hans-Peter Wild a confirmé qu'il avait rencontré les deux hommes une première fois après appris qu'ils pourraient quitter le staff du XV de France après le Mondial à l'instar de Thibault Giroud. Les deux parties seraient intéressées par un projet commun. Particulièrement Labit puisqu'il a revu Wild à deux reprises par la suite. Ce dernier explique que pour l'heure, aucun contrat n'a été signé. "Si ça devait être le cas, ce serait pour élever encore un peu plus notre niveau de professionnalisme." Néanmoins, cette signature pourrait pousser l'actuel coach des Soldats roses Gonzalo Quesada vers la sortie. TOP 14. Stade Français. Gonzalo Quesada est-il (toujours) l'homme de la situation ?Sous contrat jusqu'en 2024, l'Argentin est au courant des discussions de son employeur avec ses potentiels successeurs. Il semble également savoir que si Laurent Labit et Karim Ghezal signent et débarquent en décembre 2023, il pourrait avoir à chercher un autre emploi comme le rapporte RMC. Et ce, même si le Stade Français joue et que le technicien est sous contrat jusqu'en juin 2024. Wild a de son côté essayé de désamorcer la situation : "Je peux vous assurer que ça n'arrivera pas ! Je pense même que cet épisode va nous renforcer. Je le répète, j'ai confiance dans notre staff et nos joueurs. Un contexte extra-terrain qui pourrait fragiliser le groupe, affecter les joueurs et leurs performances sur le pré. Le Stade Français occupe actuellement la 12e place du classement, loin du Top 4 espéré par son président, avec deux victoires en cinq matchs.