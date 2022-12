RUGBY. TOP 14. Le Stade Français sur les traces de son dernier titre ?

Actuellement deuxième du Top 14, le Stade Français réalise une première partie de saison idéale. De quoi en faire un outsider sérieux pour le Brennus ?

Si certains doutaient encore du classement du Stade Français en Top 14 (derrière le Stade Toulousain), le jugeant pas représentatif du réel niveau de cette équipe, la donne semble avoir changé depuis la victoire écrasante des Soldats Roses face au Racing 92 (10-48). Un succès haut en couleur, qui a prouvé que cette année, les Parisiens ne sont pas là pour faire de la figuration. En difficulté depuis leur dernier titre de champion de France (obtenu en 2015), les hommes de la Capitale semblent bien loin d’une saison dernière sans saveur, et d’une 11ème place indigne de l’histoire de ce club. Preuve en est encore une fois la rencontre face au Racing 92, qui a été une démonstration de maîtrise et de puissance, face à une écurie qui occupe la troisième place du championnat. Très costaud devant, rapide et adroit derrière, le Stade Français est aujourd’hui l’une des écuries les plus en forme. De là à s’inviter pour les phases finales du Top 14, voire plus ?

Hormis la saison 2018-2019, les Parisiens n’ont jamais bien commencé leur début de saison depuis 2015, ce qui leur a valu d’échouer souvent à quelques points du Top 6. Seule l’édition 2020-2021 leur fut favorable, avec une qualification pour les phases finales arrachée grâce à une fin de saison en boulet de canon. Malheureusement, l’énergie dépensée dans cette ‘’remontada’’ leur coûta cher lors du barrage, face au Racing 92. Mais voilà, cette première partie de saison ressemble beaucoup à celle effectuée lors de l’édition 2014-2015. Troisième après 13 journées (39 points, contre 37 aujourd’hui), le Stade Français avait finalement fini la saison régulière au quatrième rang, à égalité avec Toulouse (70 points chacun). La suite, vous la connaissez : victoires face au Racing 92 et au RCT (premier du championnat), avant de prendre le meilleur sur l’ASM, dans une finale plutôt terne. Un scénario qui, au vu des résultats de ce début d’année, est loin d’être inimaginable. D’autant que Paris dégage cette impression de ne jamais rien lâcher, chose qui leur a souvent été reproché par le passé. En témoigne la fameuse remontée face à Pau lors de la 7ᵉ journée. Menés 29 à 7 à 15 minutes de la fin et réduits à 14, les hommes de Quesada ont réussi l’exploit de renverser totalement le cours du match, pour finalement s’imposer sur le fil 31 à 29, au Hameau qui plus est. Et depuis, l’on sent le Stade Français plus serein, que ce soit à domicile ou à l’extérieur.

RUGBY. Top 14. En quête de points, le Stade Français peut-il rêver de qualification ?De quoi nous indiquer que cette fin de saison pourrait bien être celle des Parisiens, qui pourraient jouer les trouble-fêtes parfaits. De plus, ces derniers n’ont pas à se préoccuper de la Champions Cup, ce qui n’est pas le cas d’autres écuries comme Toulouse, La Rochelle, Clermont ou Montpellier. Reste à voir désormais si les coéquipiers de Parra arriveront à tenir la cadence, notamment lors des prochaines semaines. En effet, le Stade Français recevra deux fois de suite en championnat (Pau et Castres), avant de se déplacer chez l’actuel 13ᵉ du Top 14, Perpignan.