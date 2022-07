TOP 14. Le MHR premier de la classe, Biarritz le cancre... Voici le conseil de classe de cette saison 2021-2022

La saison de Top 14 terminée depuis plus de 15 jours, il est temps, désormais, de dresser le bilan des bons et des mauvais élèves de cet exercice. Place donc au conseil de classe des équipes du Top 14.

On a tous connu cet élève, ayant des capacités mais étant à la ramasse, qui étonnamment, se rebiffe finalement en fin d'année. Sa solution ? Un professeur particulier. Les parents, blindés aux as, qui nourrissent de grandes ambitions pour leur enfant, finissent par craquer devant le bilan trimestriel catastrophique, et s'attachent les services d'un prof particulier. Au début, les résultats ne sont pas probants mais au bout d'un mois, les progrès se font ressentir jusqu'à finir l'année en trombe. Et surprise, l'année suivante, après avoir pris conscience de ses capacités, ce même élève dont tout le monde se moquait, termine premier de la classe. Ça ? C'est un peu l'histoire du MHR. Dans la peau du prof particulier, Philippe Saint-André. Après des premières semaines catastrophiques, l'ancien sélectionneur du XV de France a permis aux Cistes de remporter le Challenge Cup. Avant l'apothéose cette saison, et le premier titre de champion de France de l'histoire du club, après une saison quasi parfaite, malgré une légère baisse de régime lors de la fin de la phase régulière.

Chaque année, et depuis la nuit des temps, il y a ce premier de la classe, qui performe et a toujours la meilleure moyenne. Il se la raconte un peu, fait savoir par le biais de multiples sous-entendus que personne ne lui arrive à la cheville, est hautain et parfois insupportable. Mais voilà, cette année, le petit ''Toulouse'', un peu trop sûr de sa force, ne s'est pas montré si souverain. Peut-être trop suffisant, il a vraisemblablement moins travaillé que les autres années, et a vu son écart se réduire avec ses poursuivants. Si bien qu'à l'année, il n'a pas eu la meilleure moyenne et n'a obtenu ''que'' la mention assez bien au bac, alors que certains camarades de classe, ont décroché la mention ''bien''. Un affront que le petit ''Toulouse'' souhaite laver dès la saison prochaine.

Le Stade Français ? C'est cet élève issu d'une famille dont les parents sont richissimes. Ces derniers mettent tout en œuvre pour que leur enfant y arrive, quitte à injecter des centaines et centaines d'euros dans des profs particuliers, ou dans des boissons énergisantes comme le Capri Sun. Mais l'élève, un poil ''branleur'', vous nous excuserez du terme, n'a pas forcément envie de forcer son talent, puisque de toute façon, qu'importe les résultats, il travaillera plus tard dans la boîte de papa et maman. De temps en temps, l'élève ''Paris'' se décide de forcer son talent sur une année avant de repartir hiberner durant cinq ans. Il se débrouille à passer de justesse avec une moyenne flirtant avec les 10-11 et de donner un petit coup d'accélérateur quand cela est nécessaire. Mais on en attend forcément plus.

Dès le début d'année, Pau, Brive ou Perpignan savent que cela sera compliqué. Et pourtant, ces trois-là s'accrochent pour ne pas redoubler. Ces derniers profitent notamment de superbes notes obtenues lors de contrôles importants afin de remonter leur moyenne générale. Cette saison, l'élève ''Pau'' s'est même montré séduisant tandis que Brive, malgré une fin d'année compliquée, s'en est également sorti. Perpignan, de son côté, a obtenu son bac aux rattrapages mais qu'importe, l'essentiel a été assuré.

Comme chaque année (du moins en Top 14), un élève redouble, parfois dû à un manque de travail, parfois à un manque de niveau. Ici, il est difficile de dire s'il s'agit de l'un ou de l'autre. Tout ce que l'on sait, c'est que le petit "Biarritz" a fini bien loin de ses petits camarades. Pour sa défense, Biarritz a été témoin tout au long de l'année du divorce de ses parents, marqué par de nombreux sales coups qui ont certainement déstabilisé l'enfant. Pourtant, l'année avait bien démarré avec quelques bonnes notes. Malheureusement, cela n'a pas suffit pour Biarritz, qui va donc devoir redoubler, là où son cousin "Bayonne" va sauter une classe. Les repas de famille risquent d'être agités...

