VIDEO. Cigare, douche de champagne, Montpellier a fêté son titre jusqu'au bout de la nuit

Les joueurs de Montpellier ont commencé à fêter leur titre de champion de France à Paris. La fête va se poursuivre avec les supporters ce samedi.

Mercer, la scoumoune de Castres, l'entame de feu de Montpellier, la finale du Top 14 a passionné les supportersLes Montpelliérains, champion de France pour la première fois de leur histoire, seront célébrés ce samedi soir à Montpellier sur la place de la Comédie. Les lunettes de soleil devraient être de sortie et pas seulement pour se protéger les yeux mais sans doute aussi pour cacher la fatigue. Les joueurs du MHR ont en effet largement fêté ce titre historique. Ç'a commencé juste après le match, dans les vestiaires, avec des douches de champagne pour PSA et les joueurs, des cigares et des masques de plongée. RMC nous apprend que les joueurs sont allés dans un bar parisien sur les coups de 2 heures du matin. "Les joueurs étaient encore devant le Bal Rock à 6h du matin et ils n’avaient pas envie, ni prévu de se coucher." Nul doute qu'ils vont fête ce titre pendant plusieurs jours.