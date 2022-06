Mercer, la scoumoune de Castres, l'entame de feu de Montpellier, la finale du Top 14 a passionné les supporters

Allez Manu on accélère #COMHR #FinaleTOP14 pic.twitter.com/9kNl3ACuOl

Ah non commencez pas avec coups de pied nuls #FinaleTOP14 #COMHR

Paillaugue, Elissalde, côté MHR. Darricarrère côté CO. Ce soir, le Stade Rochelais sera un peu champion quand même! #COMHR #FievreSR

Bon bah on a terminé la finale, Urdapilleta blessé, 2 essais encaissés... Le cauchemar. J'suis dans la tristesse. #comhr #FinaleTOP14

Je comprends rien mais on les fumes là ?? #COMHR

On a déjà vu une équipe dominer comme ça un début de finale à part le BO en 2006 ? #COMHR

Mais on nous a mentit. En fait Montpellier c'est les Blacks, pas les Sudafs #COMHR

Tellement triste pour Urdapilleta. Le CO dans le trou complet. C’est pas mort, mais ça commence à faire beaucoup.

Une équipe championne de France avec un numéro 10 italien, ça s'est pas vu depuis Diego Dominguez non? #OptaTibo #COMHR

Tu sais que le match va être affreux quand tu as un plan de Gérard Cholley #COMHR

Malheureusement balancer des coups de pieds de merde et crier sur l'arbitre dans chaque ruck ne suffira pas en finale, dommage pour le CO frauduleux #COMHR

Ma kiné me fait les mêmes exercices pour mes cervicales 😁 #COMHR

Un peu dur ce match de barrage de Top 14 , on sent vraiment l'écart de niveau entre les 2 divisions. #COMHR

Babillot il chouine plus que Red Bull, Ferrari et Mercedes réunis un jour de GP #MHRCO #COMHR

Vous constaterez que les castrais sont nettement plus humbles que la semaine dernière à 22h30 #COMHR

Je crois que j'ai jamais vu le CO jouer autant à l'envers. C'est hallucinant de faire toutes ces scories en finale c'est un cauchemar. Mais Montpellier c'est très costaud à tous les niveaux chapeau à eux. #COMHR #TOP14finale

Les castrais ?#COMHR 😂😂😂