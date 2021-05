Sprint final, gruppetto, le Top 14 dans sa dernière ligne droite, les dés sont-ils déjà jetés ?

Top 14. Les impasses des autres clubs responsables du mauvais classement de la Section Paloise ?La marmite du Top 14 est en ébullition, les ingrédients bouillent peu à peu, les uns après les autres : Pontneau rouge de colère affirme que les impasses veulent sa peau et celle de son club. Quel manque de pot quand on oublie la défaite au Hameau en novembre lorsqu’en plein doublons, les Toulousains sont venus gagner sans un seul de ses internationaux. La poutre, la paille, on en reparle ? Urios, blanc comme un reflet de l’Agout, grince entre ses maxillaires serrés que le jeu du rugby n’est pas régi par le dogme de la balle à l’aile, la vie est belle. La victoire même sans jouer est aussi jouissive. Et pour une fois l’arroseur n’est pas arrosé, la piquette bordelaise a un goût amer pour des Castrais dépités. Top 14. Collazo perd une nouvelle fois ses nerfs et Toulon s'incline à MontpellierCollazo regrette les 50 cm qui font toute la différence. Même Rocco Siffredi était moins ambitieux quand Benazzi se contentait de 10 cm. Le tournant d’une saison sur 50 cm, ça donne un virage très serré et le tête-à-queue éventuel envisage une sortie de route prévisible, mais pas encore certaine. M. Ruiz, arbitre de l’Hérault, héraut au sifflet, héros malheureux, manipulé par le Serin et son amabilité de Titi bien éduqué. Des "mercis" et des "s’il vous plait" au ton trop mielleux pour être honnête et voilà Ruiz qui cède à la larmoyante demande. Jurisprudence Vahaamina, va falloir légiférer, jaune en référé pour l’arbitre aux abois. VIDEO. Top 14. Le ''Challenge du capitaine'' de Serin a provoqué de vives réactionsLe Stade Français poursuit une remontée à l’abri des regards, des bons matchs aussi, rien de flamboyant. De la sueur, sans les larmes ou l’émotion, ça sent l’impasse au ventre mou et le gros bluff aux phases finales. Le rose est mis, faites vos jeux. La galère continue pour un Agen, déjà au bout de tout. Le record d’une saison à zéro victoire se profile à deux journées de la phase de poule. On dit parfois que les défaites d’aujourd’hui sont les victoires de demain, je veux bien le croire, mais là, je pense qu’on va plutôt parier sur un lointain surlendemain. Il y a des calvaires qui sont durs à digérer et des plaies qui mettent beaucoup de temps à cicatriser. VIDEO. Top 14. Bayonne créé la sensation à Toulouse malgré l'essai gag de 80m de RamosLe jeu du chat et de la souris continue entre les quatre postulants au barrage, Montpellier, Brive, Bayonne et Pau. Même si un seul point semble suffisant pour les deux premiers nommés, le duel des Pyrénées-Atlantiques est lancé. Pas de fleurets mouchetés, on attaque sabre au clair, les Palois ont un genou à terre, toute la côte-basque, les Biarrots exceptés bien sûr, veulent les faire tomber. Clivage basco-béarnais, c’est clochemerle au pays du béret et du hilh de pu... ! Toulouse et La Rochelle, pris par un autre objectif ponctuel et européen, voient revenir sur leurs talons traînants, un Racing aux trois quarts galactiques, même si c’est un chou qui farcit les Palois à la dernière seconde. VIDEO. Top 14. La chevauchée fantastique de Diallo, la superbe feinte d'Habel Kuffner, Pau/Racing n'a pas déçuLes Racingmen vont à Agen lors de la prochaine journée, difficile de ne pas imaginer une victoire bonifiée de la bande à Toto. Donc obligation pour les Rochelais, à 4 points devant, de gagner leur match contre… Pau, le monde est mal fait Mr Pontneau ! Sachant qu’à la dernière journée, ils iront à Clermont et le Racing recevra à Nanterre un Brive qui n’aura, normalement, plus rien à perdre, ni à gagner. Les calculs d’apothicaires vont aller bon train, qui dans les six pour le Brennus ? Qui dans les huit pour l’Europe ? Qui en barrage pour un match de la mort avec le sceptre de la Pro D2 ? Je me jette à l’eau, je dirais que Toulon, Castres et le LOU ne seront pas dans les six. Que Toulon sera le septième européen et Montpellier fera huit avec sa victoire en Challenge Cup contre Leicester. On verra tout cela, dès ce week-end, avec les finales européennes à Twickenham. Alea jacta est…

"J'aime raconter le rugby, celui que j'ai connu, celui que j'imagine et celui que l'on voit.J'aime les histoires que ce ballon ovale nous donne avec ses rebonds de traviole, ses rires, ses chants et son folklore qui n'appartient qu'à lui et qu'on a tous dans le cœur.Je pourrai vous narrer les envolées de ces grands joueurs que j'ai croisé sur un terrain, comme toutes celles de tous ces anonymes, juste connu dans leurs villages, mais qui faisaient chanter la gonfle comme personne, je pourrai vous confier les débuts de ces rugbymen du top 14 d'aujourd'hui qui portaient déjà les espoirs, devenus nos certitudes contemporaines et qu'ils nous montrent, dorénavant, chaque week-end...Peut-être qu'un jour j'écrirai tout cela..."

Pierre Navarron, 57 ans, travaille dans le consulting après avoir longuement exercé dans le domaine de l'assurance et de la gestion de patrimoine. Parallèlement à cette vie professionnelle, en 2005 il est devenu éducateur en cadet puis dirigeant à l'association Aviron Bayonnais . Il s'occupe plus particulièrement de l'équipe espoirs depuis 2014. Auparavant, presque dans une autre vie, il a été joueur, forcément dans son club de coeur, l'Aviron Bayonnais (1973-1987), puis à l'US Mouguerre (1987-1994) et au Boucau-Tarnos Stade (1994-1996).