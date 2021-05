VIDEO. Top 14. Le ''Challenge du capitaine'' de Serin a provoqué de vives réactions

Lors du match de Top 14 entre Clermont et Toulon, le capitaine varois Baptiste Serin a eu gain de cause après avoir demandé la vidéo à l'arbitre.

Eric Bayle et Marc Lièvremont décryptent la séquence inédite entre @Serin_Baptiste et l'arbitre d'#ASMRCT 👀 pic.twitter.com/h9VE8CmQAk — Canal Rugby Club (@CanalRugbyClub) May 15, 2021

Le match de Top 14 entre Clermont et Toulon a été marqué par une scène qui a provoqué de nombreuses réactions aussi bien sur les réseaux sociaux que chez les observateurs présents au stade. "M. Ruiz s’est laissé influencer par un joueur international, c’est aussi simple que ça. Baptiste Serin a joué de son aura et de son emprise pour avoir de l’influence sur la prise de décision de M. Ruiz, on ne peut pas lui en vouloir", a ainsi commenté l'entraîneur de Clermont Franck Azéma via Rugbyrama après la victoire de son équipe. Juste avant les citrons, le capitaine varois Baptiste Serin s'est plaint à l'officiel, M. Ruiz, d'une faute de Sébastien Vahaamahina dans le ruck. SUPER RUGBY. Nouvelles règles validées, d'autres à l'abandon : on fait le point !À ce moment-là, Toulon bénéficiait d'une pénalité. Mais le Tricolore estimait que son coéquipier chez les Bleus devait être sanctionné. L'arbitre a ainsi répondu à la demande du Toulonnais en demandant la vidéo. On a ainsi vu voir que Vahaamahina avait bien commis une faute en tapant sur le ballon. Et ainsi écopé d'un carton jaune. Pour certains il s'agissait ici d'un "captain challenge", une règle utilisée cette saison dans le Super Rugby Trans-Tasman et qui pourrait être adoptée sous une nouvelle forme et de nouvelles conditions la saison prochaine. Fera-t-elle également son apparition en Top 14 ? Tout le monde n'est pas forcément pour, estimant que les joueurs pourraient en abuser.

