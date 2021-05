Top 14. Collazo perd une nouvelle fois ses nerfs et Toulon s'incline à Montpellier

Ce mardi soir, Montpellier s'est imposé face à Toulon (29-10) et a quasiment assuré son maintien. Et Patrice Collazo a une nouvelle fois fait du Collazo...

Ce mardi soir, Montpellier accueillait Toulon dans son antre du GGL Stadium en match en retard de la 21ème journée de Top 14. Et si les Montpelliérains se sont quasiment assurés le maintien grâce à cette victoire bonifiée (29-10), les Toulonnais eux devront cravacher jusque dans les derniers instants pour obtenir une place dans le Top 6. Du côté des Cistes, la rencontre ne pouvait mieux commencer. Lancés dans le dos de la défense varoise par deux coups de pieds de Paillaugue puis Lozowski, Arthur Vincent et Gabriel Ngandebe venaient planter les premières banderilles de la soirée. Deux essais identiques auxquels répondront les Toulonnais peu avant la mi-temps par l'intermédiaire de Sébastien Taofifenua (14-7).

Montpellier c'est le pied, Collazo déraille

Au retour des citrons, une pénalité de chaque côté compléteront le tableau d'affichage. Avant que le MHR ne vienne sonner le glas du RCT. Comment ? Eh bien ça ne s'invente pas, sur un nouveau jeu au pied dans le dos de Goosen qui verra Reinach être le plus prompt à se saisir de la gonfle, avant que Delhommel en force, permette à son équipe d'arracher le bonus offensif. De leur côté, les Toulonnais rentrent bredouille de ce déplacement dans l'Hérault. Une partition qui a frustré leur entraîneur Patrice Collazo, qui s'est également montré passablement agacé au cours de la rencontre. À la 31ème minute et alors que son équipe largement menée subit les coups de butoirs incessants des locaux, ce dernier s'en est pris violemment à un Montpelliérain en tribunes. Si l'on ignore de qui il s'agit, Patrice Collazo sûrement agacé par les commentaires de ce dernier s'est montré on ne peut plus explicite à son égard. On vous laisse en juger par vous-même.

Ha. Collazo passe en mode... bah, Collazo.

"Ferme un peu ta gueule ou je monte te calmer devant tout le monde, fais pas le ronflant".

Plus qu’à savoir à qui il parlait. #MHRRCT — Thomas Corbet (@thomascorbet_mo) May 11, 2021

Mais ce n'est pas tout. En fin de rencontre et alors qu'il reste une poignée de minutes à jouer, Baptiste Serin se précipite pour trouver une pénaltouche. L'ovale termine alors sa course en ballon mort. L'entraîneur des trois-quarts du MHR Jean-Baptiste Élissalde, se permet de chambrer le demi-de-mêlée international : ''Bien Baptiste, bien Baptiste !''. Pas vraiment du goût de Collazo qui a immédiatement rétorqué : ''Jean-Ba méfie toi ! Je viens je te coiffe devant tout le monde''. Ambiance.

Avec cette victoire, la huitième consécutive, le MHR remonte à la 10ème place, tandis que le RCT reste cinquième mais à la merci de ses poursuivants.