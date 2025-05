RUGBY. Top 14 ou Pro D2 ? Le Stade Français veut se rassurer avec cette annonce pour l’avenir !

Alors que la menace d’une éventuelle prolongation en Pro D2 devient de plus en plus concrète au fil des semaines, le Stade Français se rassure.

Les supporters du Stade Français Paris ne doivent pas dormir sur leurs deux oreilles ces derniers jours. Alors que le club de la capitale est avant-dernier du Top 14, la menace d’une relégation en Pro D2 la saison prochaine devient plus que sérieuse. Pour tenter d’éteindre l’incendie, le club rose veut consolider ses fondations.

Ainsi, selon le Midi Olympique, les Soldats roses devraient toujours avoir Paul Gustard comme entraîneur principal la saison prochaine. Un temps annoncé sur le départ dès cet été, l’Anglais devrait finalement bien rester jusqu’à la fin de son contrat. Pour rappel, ce dernier prend fin à l’été 2026.

De plus, le journal spécialisé confirme que la direction parisienne a appuyé sa volonté de voir son nouvel homme fort prolongé en Île-de-France. Comme cela était pressenti depuis plusieurs semaines, une offre sérieuse a été transmise à Paul Gustard. Actuellement, la réponse définitive semble aller vers un nouveau bail à Jean Bouin.

Paul Gustard confirmé à Paris

La réponse définitive (et paraphée) de l’entraîneur parisien est attendue dans les semaines à venir. Également, d’autres signes se révèlent particulièrement encourageants au sujet de l’avenir de Paul Gustard au Stade Français Paris. Par exemple, ce dernier était attendu pour encadrer les Leicester Tigers, la saison prochaine. En février, le club anglais et le coach parisien paraissaient être tombés d’accord, mais cette entente n’est plus à l’ordre du jour.

En effet, l’ancien deuxième ligne du XV de la Rose, Geoff Parling, a récemment été nommé au poste d’entraîneur en chef du côté des Leicester Tigers. Le poste souhaité auparavant par Paul Gustard n’étant plus disponible, une prolongation dans l’écurie rose semble être devenue l’option la plus probable concernant son futur. De plus, la direction s’est déjà activée pour tenter d’encadrer au mieux son homme fort.

Ainsi, Rory Kockott pourrait bien faire son retour dans la capitale, mais cette fois en tant qu’entraîneur adjoint. Après douze saisons passées au Castres Olympique, il serait en discussions pour rejoindre l’encadrement du Stade Français Paris, selon L’Équipe. Son rôle exact n’est pas encore défini et le dossier reste ouvert. Pour rappel, il avait entraîné la défense de Castres en 2022-2023.

Face à une saison difficile, le Stade Français s’active en coulisses pour rebâtir autour de Paul Gustard. Morgan Parra devrait poursuivre son travail avec les trois-quarts, tandis que de nouveaux noms sont pressentis. Perry Freshwater, actuel responsable de la mêlée à l’USAP, est attendu pour encadrer le pack. Ian Vass, spécialiste du jeu au pied passé par Clermont, Northampton et les U20 anglais, pourrait également rejoindre le staff parisien.

