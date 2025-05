TRANSFERT. TOP 14. Paris coule, mais Van der Mescht sait nager : Bordeaux ou La Rochelle comme nouveau port d'attache ?

Alors que le Stade Français flirte avec la zone rouge, JJ Van der Mescht attire déjà l’œil de deux clubs du haut de tableau. Il serait pisté par Bordeaux et La Rochelle.

L’heure est grave du côté de Jean-Bouin. Et ce, même si personne à la direction ne semble vraiment s'affoler. À quatre matchs de la fin de la saison régulière, le Stade Français pointe à une inquiétante 12e place du Top 14.

En grand danger, les Parisiens jouent leur survie dans l’élite… et forcément, les rumeurs de départ commencent à circuler. L’un des premiers concernés ? Le solide JJ Van der Mescht.

L’UBB et La Rochelle à l’affût

Selon les informations du Midi Olympique, le deuxième ligne sud-africain de 26 ans serait sur les tablettes de deux gros morceaux du championnat : l’Union Bordeaux-Bègles, qualifié pour la première finale de coupe des champions aux dépens de Toulouse. Et le Stade Rochelais, qui entend retrouver sa superbe et faire souffler l'international australien Skelton de temps en temps.

Deux destinations qui prouvent que le garçon ne passe pas inaperçu sur le marché. Avec ses 2 m et ses 135 kg, après un petit régime bienvenu, le natif de Pretoria pèse dans les rucks et en touche. Son profil massif, destructeur, colle parfaitement aux standards du très haut niveau.

Un avenir incertain en cas de relégation

Arrivé à Paris en 2021, Van der Mescht s’est imposé comme un cadre du pack rose. Mais si le Stade Français venait à descendre, il ne resterait probablement pas en Pro D2.

Rien d’illogique dans une carrière encore jeune, et promise à une trajectoire ascendante. À noter que l’UBB est aussi sur le coup pour Richie Arnold, le Toulousain de 34 ans, et a déjà bouclé l’arrivée du talonneur castrais Gaëtan Barlot pour renforcer sa conquête.

Le joueur, lui, n’aurait pas encore tranché. Et pour cause, rares sont les Parisiens à posséder une clause de sortie en cas de descente. Et il ne serait certainement pas le seul Parisien à voir son avenir ailleurs. La rencontre face à l'USAP ce week-end sera très certainement déterminante. Et les rendez-vous pourraient s'enchaîner à la direction en cas de défaite à Aimé-Giral.