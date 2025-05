TOP 14. Relégation, 17 joueurs en fin de contrat, flou total : le Stade Français joue avec le feu

La défaite contre le Racing n’était que la partie émergée. En coulisses, la gestion du Stade Français inquiète : pas une ligne sur la Pro D2 dans les contrats des joueurs.

Aucun filet de sécurité en cas de Pro D2

À quatre journées de la fin de la saison régulière, la situation du Stade Français est tout sauf rassurante. Puni lors du derby face au Racing (49-24), Paris flirte dangereusement avec la zone rouge. Mais au-delà du terrain, c’est en coulisses que le malaise est le plus criant.

Selon le Midi Olympique, les dirigeants n’ont tout simplement prévu aucune clause en cas de descente dans les contrats des joueurs. Pas de baisse de salaire automatique, pas de bon de sortie, indique nos confrères. Simple oubli ou abus de confiance ?

Une inconscience administrative diront certains quand on connaît l’instabilité du Top 14 et la férocité de la lutte pour le maintien. Même le promu comme Vannes a blindé ce genre de détails. À Paris, on a préféré fermer les yeux. Pas la meilleure idée quand on sait que l'USAP, 13e, est à égalité de points. Tandis que le RCV est seulement à une longueur des Parisiens.

17 joueurs en fin de contrat, ambiance fin de règne

Cerise sur le gâteau (ou clou du cercueil ?), ils sont 17 joueurs à arriver en fin de contrat en juin. Une liste qui mêle cadres et jeunes pousses, et qui renforce cette impression de flou total autour de l’avenir du club. Difficile d’imaginer construire sur du solide quand presque la moitié du vestiaire pourrait plier bagage.

La claque reçue à la Paris La Défense Arena n’est pas juste un score sévère. C’est un symbole. L’image d’un projet en panne, d’un club qui n’a pas vu venir la tempête malgré les signes annonciateurs et les changements au sein du staff.

Paul Gustard parlait de “honte” après le derby. Mais ce sentiment semble partagé bien au-delà du terrain. Comment un club de ce standing peut-il avancer sans anticiper l’éventualité d’une relégation ?

Le Stade Français est en train de vivre un crash au ralenti. Et le plus inquiétant, c’est que plus personne ne semble tenir le manche. Le prochain match Aimé-Giral face à l'USAP sera décisif pour le maintien. En cas de revers, on peut imaginer que les rendez-vous vont s'enchaîner dans les bureaux de la direction pour faire le point sur les contrats.