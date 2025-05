RUGBY. Loin de Castres, Kockott prêt à rejoindre un staff de Top 14 ?

D’après une information signée L’Équipe, l’ancien demi de mêlée du XV de France Rory Kockott devrait rejoindre le staff du Stade Français la saison prochaine.

Qu’on l’apprécie ou qu’on le déteste, il est un personnage du rugby français des 15 dernières années. La saison prochaine, Rory Kockott devrait figurer sur un banc du Top 14. Connu pour ses douze années passées au Castres Olympique, il pourrait rejoindre l’encadrement du Stade Français Paris la saison prochaine, une arrivée probable confiée par le journal L’Équipe.

En effet, selon le quotidien sportif, l’ancien demi de mêlée du XV de France pourrait faire partie du staff parisien à partir de cet été. Cependant, le dossier “ne serait pas bouclé” pour le moment. De plus, la mission que Rory Kockott pourrait remplir n’est pas encore connue. Pour rappel, il avait officié en tant qu’entraîneur de la défense du Castres Olympique sur la saison 2022-2023.

Rory Kockott, icone du Top 14

Aujourd’hui âgé de 38 ans, Rory Kockott est une figure historique de la dernière décennie dans le rugby français. Arrivé au Castres Olympique en 2011, il se démarque comme un titulaire et aide la formation tarnaise à devenir un habitué des phases finales de Top 14. En 2013 et 2018, il soulève le Bouclier de Brennus, mais échoue aussi en finale, en 2014 et 2022.

Pour conclure sa carrière, il rejoint le Stade Français Paris à l’été 2023. Alors âgé de 37 ans, il signe en tant que joker, en parallèle de la Coupe du monde de rugby à XV, en 2023. Performant, il s’impose dans l’effectif et voit son contrat être prolongé jusqu’à la fin de la saison. Il emmène les siens jusqu’en demi-finale du championnat.

D’origine sud-africaine, Rory Kockott avait commencé sa carrière au pays en 2006. Cependant, le demi de mêlée n’a jamais réussi à s’imposer au point d’être appelé avec les Springboks, lors de ses passages aux Sharks de Durban et aux Lions de Johannesbourg. Après plusieurs années de résidence en France, il opte pour le XV de France en 2014 et gagne 11 sélections avec les Bleus. De plus, il détient la nationalité française.

Du mouvement au Stade Français

En grande difficulté cette saison, le Stade Français cherche à se reconstruire pour les années à venir. Autour de l’entraîneur principal Paul Gustard, un staff de Top 14 expérimenté est en train de se construire. Ainsi, Morgan Parra devrait rester pour continuer son travail autour des trois-quarts, mais d’autres hommes forts devraient arriver.

Par exemple, l’ancien pilier de l’USAP Perry Freshwater devrait arriver pour s’occuper du pack, toujours selon L’Équipe. Actuellement, l’ancien international anglais supervise la mêlée de l'USAP depuis 2016. De plus, son compatriote Ian Vass pourrait également arriver dans la capitale. Responsable du jeu au pied de Clermont, depuis 2023, il a aussi piloté l'attaque de Northampton et la sélection U20 d’Angleterre par le passé.

