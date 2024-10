TOP 14. Retour fracassant d'Antoine Dupont : comment Rory Kockott l'a poussé à être meilleur

Dupont frappe fort avec un triplé contre Clermont ! David Darricarrère, qui l’a lancé à Castres, souligne le parcours exceptionnel d’un joueur qu’il considère comme unique dans le rugby français.

Samedi dernier, Antoine Dupont a frappé fort en signant un triplé d’anthologie face à Clermont en Top 14. Ce retour fracassant a remis le demi de mêlée au centre de toutes les discussions. Mais pour David Darricarrère, l’homme qui l’a lancé chez les pros à Castres, ce n’est qu’une suite logique dans la progression d’un joueur déjà exceptionnel.

Il s'est nourri aussi de la concurrence.

Darricarrère se souvient de ce jeune prodige, qu’il décrit déjà comme un « phénomène » à l’époque. “Après, il a grandi évidemment, il a grandi physiquement, tactiquement, techniquement. Il s'est nourri aussi de tous les coachs qu'il a eus. […] C’est un garçon exceptionnel,” a-t-il confié sur Sud Radio. Les propos de l’ancien entraîneur sont sans équivoque : Dupont est, selon lui, le meilleur joueur du monde, et ce n’est qu’un début.

Le manager souligne également l’importance de la concurrence pour forger le mental d’un champion. “Il s'est nourri aussi de la concurrence qu'il a eue à côté, je pense notamment à Rory […] ça l'a beaucoup fait enrager par moment,” ajoute-t-il. Pour Darricarrère, cette rage de vaincre et cette capacité à se dépasser sont les signes d’un champion hors normes, qui marquera durablement le rugby français.

🔴 Antoine Dupont, une progression fulgurante ?



🗣️ David Darricarrère revient sur le phénomène français, qu'il avait lancé en professionnel à Castres : "Il s'est nourri de la concurrence, je pense à Rory (Kockott) qui l'a beaucoup fait bosser et l'a fait enrager par moment." 😂 pic.twitter.com/dh8DrJRr6O October 14, 2024

Antoine Dupont, de son côté, reste humble et préfère mettre en avant le collectif. “J’ai bien profité des vacances, mais à chaque fois que je venais à l’entraînement, j’avais envie de retourner sur le terrain avec les copains,” a-t-il confié à Canal+ via La Dépêche. C’est bien cette simplicité qui plaît tant aux supporters et qui renforce son image de leader naturel au Stade Toulousain.

Toto en 2015 à Castres, qui évoque Rory ! ... 😅 pic.twitter.com/l5RqFNWNxV — Vincent Despax (@VinceGers) October 15, 2024

Samedi, le triplé de Dupont a d’ailleurs fait parler au-delà des frontières du rugby, en devenant l’un des plus rapides de l’histoire du Top 14. Une performance impressionnante qui a même suscité des réactions vives, comme celle de Cyrille Guimard, l’ancien directeur d’équipe cycliste, qui a évoqué le dopage.

Antoine Dupont, un joueur unique

Cependant, pour Darricarrère, la magie de Dupont réside bien dans son talent pur et son éthique de travail. “On a rarement vu ça d’un joueur de rugby français […] toutes générations confondues,” conclut-il. À seulement 27 ans, Dupont continue de surprendre, et de régaler les supporters.

Avec ce triplé, Antoine Dupont ne fait que renforcer sa légende. Pour Darricarrère, comme pour les amoureux du ballon ovale, une chose est sûre : ce joueur est une bénédiction pour le rugby français. Et surtout pour le Stade Toulousain qui espère encore remporter de nombreux titres avec cette génération dorée.