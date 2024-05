RUGBY. TOP 14. Le guerrier Levani Botia au Repos Forcé pour la Fin de Saison du Stade Rochelais

Levani Botia, pilier du Stade Rochelais, voit sa saison se terminer prématurément à cause d'une fracture de l'avant-bras. Gros coup pour l'équipe.

RUGBY. Top 14. Inquiétude sur les bords de l'Atlantique : Buros et Depoortere blessés, Danty et Botia sur la touche ?Le coup dur se confirme pour le Stade Rochelais après les blessures survenues lors de la douloureuse confrontation à Bordeaux. Levani Botia, symbole de combativité et d’engagement, ne foulera plus les pelouses cette saison suite à une fracture de l'avant-bras selon L'Equipe. Son absence, estimée à quatre mois après une opération nécessaire, vient s'ajouter à une série de blessures qui n'épargnent pas le club maritime en cette fin de saison cruciale.

La blessure de Botia, survenue à la 28e minute face à l'UBB, constitue un véritable coup de massue pour les Rochelais, pas assurés de terminer dans le Top 6 après leur défaite 34 à 14. Sa présence sur le terrain a souvent été un facteur clé dans les moments forts du club, et son impact va indéniablement manquer à l’équipe, qui lutte pour assurer sa place en phase finale du Top 14.

Cette série noire ne s’arrête malheureusement pas là pour le Stade Rochelais. D'autres joueurs clés, tels que Paul Boudehent, Teddy Iribaren, et Ultane Dillane, ont également été récemment victimes de divers pépins physiques.

Levani Botia, qui avait fêté son 200e match sous les couleurs jaune et noir il y a peu, laisse un vide immense. Sa trajectoire remarquable, d'ancien gardien de prison aux Fidji à pilier incontournable du rugby rochelais, inspire respect et admiration.

