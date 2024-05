RUGBY. Top 14. Inquiétude sur les bords de l'Atlantique : Buros et Depoortere blessés, Danty et Botia sur la touche ?

Gros coup dur pour l'UBB : Buros et Depoortere hors-jeu pour un mois selon L'Equipe. La Rochelle s'inquiète également pour Danty et Botia.

Dans cette fin de saison tendue en Top 14, la fraîcheur et la forme physique des joueurs seront déterminantes. Néanmoins, tous les clubs ne sont pas logés à la même enseigne. Et les nouvelles venant de Bordeaux et de La Rochelle ne sont guère rassurantes pour leurs supporters respectifs.

Quelques jours après leur confrontation, qui a vu l'Union Bordeaux-Bègles l'emporter avec panache (34-14) contre le Stade Rochelais, le prix de la victoire s'alourdit avec les blessures de deux acteurs clés de l'UBB. L'arrière Romain Buros et le centre du XV de France Nicolas Depoortere seront écartés des terrains pour un mois minimum, selon L'Equipe.

TOP 14. Une UBB flamboyante, mais malheureuse : triste fin de saison pour 2 titulaires ?Touché au genou, Buros n'était pas serein au moment de quitter la pelouse avant l'heure de jeu. Les examens ont toutefois apporté un soulagement relatif : pas de rupture des ligaments mais une entorse qui le tiendra éloigné des terrains environ quatre semaines.

Pour Depoortere, l'histoire est similaire, une entorse à la cheville droite venant noircir le tableau de fin de match. Leur absence pourrait se prolonger jusqu'à la 26e et dernière journée, le 8 juin, si tout se passe bien. Une situation qui laisse l'UBB face à un véritable casse-tête pour les remplacer. Et ce, même si les talents ne manquent pas dans les rangs girondins. Le staff va cependant devoir faire des choix stratégiques pour maintenir la compétitivité de l'équipe.

Vos matchs de Rugby MHR/Toulouse et Clermont/Castres à quelle heure et sur quelle chaîne ?Pendant ce temps, à La Rochelle, les visages sont tout aussi graves. Jonathan Danty et Levani Botia, deux piliers du Stade Rochelais, sont également sur la touche. Plongeant l'équipe dans une inquiétude palpable quant à leur capacité à se maintenir au sommet de leur forme pour les prochaines échéances cruciales.

Pour l'heure, pas d'officialisation quant à leur possible indisponibilité. Le week-end dernier, le Midi Olympique évoquait un problème à l'épaule pour le centre des Bleus. Quant au Fidjien, il pourrait avoir été victime d'une fracture au bras. Une absence prolongée de ces deux cadres pourrait sérieusement compliquer la tâche des Maritimes, en quête d'un premier Brennus, mais qui n'ont pas la faveur des pronostics pour le titre.

Cette période de turbulences met en lumière non seulement la dureté du championnat mais aussi la profondeur et la résilience des effectifs. Les prochaines semaines nous diront si l'UBB et le Stade Rochelais parviendront à surmonter ces épreuves avec brio, ou si ces blessures laisseront des traces plus profondes dans leurs ambitions pour cette saison.